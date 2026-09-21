রিহ্যাবের সভাপতির পদ শূন্য ঘোষণার আদেশ স্থগিত

রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) সভাপতি মো. আলী আফজালের পদ শূন্য ঘোষণা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। আফজালের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
এর আগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে পদ শূন্য করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী আলী আফজাল ঋণখেলাপি হওয়ায় ২০২২ সালের বাণিজ্য সংগঠন আইনের ২৩ (১)(খ) ধারা অনুযায়ী তাঁর রিহ্যাব সভাপতি পদ শূন্য ঘোষণা করা হলো। পরে সিদ্ধান্ত স্থগিত চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট ১৫ সেপ্টেম্বর আবেদন করা হয়।
রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন। শিশির মনির বলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট করা আপিল ও স্থগিতাদেশের আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আর আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রিহ্যাব সভাপতির পদ শূন্য ঘোষণার সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে।
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