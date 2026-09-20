Ajker Patrika
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বেসরকারি

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

প্রাণ গ্রুপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস অটোমেশন বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সেলস অটোমেশন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমএসসি অথবা বিএসসি।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমাকর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২৩-৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বেতন বৃদ্ধির সুযোগ এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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