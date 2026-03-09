Ajker Patrika
ঢাকা থেকে বাতিল আরও ৩৩ ফ্লাইট, ১০ দিনে বাতিল ৩৩৫টি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আজ সোমবার বিভিন্ন এয়ারলাইনসের আরও ৩৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এ নিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের মোট ৩৩৫টি ফ্লাইট বাতিল হলো। এর ফলে ফ্লাইট সূচিতে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করলে মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে ওই দিন ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। পরদিন ১ মার্চ বাতিল হয় ৪০টি ফ্লাইট। ২ মার্চ ৪৬টি, ৩ মার্চ ৩৯টি, ৪ মার্চ ২৮টি, ৫ মার্চ ৩৬টি, ৬ মার্চ ৩৪টি, ৭ মার্চ ২৮টি এবং ৮ মার্চ ২৮টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

আজ বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে রয়েছে এয়ার অ্যারাবিয়ার ছয়টি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের চারটি, কাতার এয়ারওয়েজের চারটি, এমিরেটসের চারটি, জাজিরা এয়ারওয়েজের চারটি, ফ্লাইদুবাইয়ের চারটি, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের তিনটি, কুয়েত এয়ারওয়েজের দুটি এবং গালফ এয়ারের দুটি ফ্লাইট।

বিমানবন্দর সংশ্লিষ্টরা জানান, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাইট সূচিতে এ ধরনের বিঘ্ন অব্যাহত থাকতে পারে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।

বাংলাদেশযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরইরান-ইসরায়েল সংঘাত
