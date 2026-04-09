সেনা কর্মকর্তা ও ডিজিএফআই পরিচয়ে প্রতারণা, সতর্ক করল আইএসপিআর

সেনা কর্মকর্তা ও ডিজিএফআইয়ের ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার ঘটনায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি একটি প্রতারক চক্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তার ভুয়া পরিচয় দিয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। প্রতারকেরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত কর্মকর্তাদের ছবি সংগ্রহ করে তা হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে ব্যবহার করছে। এভাবে বিশ্বাস অর্জনের পর তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা কোনো গোয়েন্দা সংস্থা ব্যক্তিপর্যায়ে এ ধরনের যোগাযোগ করে না। কেউ যদি উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে ফোন বা বার্তার মাধ্যমে ভয় দেখায় বা অবৈধভাবে কোনো সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট নম্বরসহ নিকটস্থ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে বলা হয়েছে।
এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতারক চক্রকে আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।
