Ajker Patrika
জাতীয়

সেনা কর্মকর্তা ও ডিজিএফআই পরিচয়ে প্রতারণা, সতর্ক করল আইএসপিআর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সেনা কর্মকর্তা ও ডিজিএফআইয়ের ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার ঘটনায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি একটি প্রতারক চক্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, লেফটেন্যান্ট কর্নেলসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তার ভুয়া পরিচয় দিয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। প্রতারকেরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত কর্মকর্তাদের ছবি সংগ্রহ করে তা হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে ব্যবহার করছে। এভাবে বিশ্বাস অর্জনের পর তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা কোনো গোয়েন্দা সংস্থা ব্যক্তিপর্যায়ে এ ধরনের যোগাযোগ করে না। কেউ যদি উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে ফোন বা বার্তার মাধ্যমে ভয় দেখায় বা অবৈধভাবে কোনো সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট নম্বরসহ নিকটস্থ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে বলা হয়েছে।

এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতারক চক্রকে আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

ফুয়েল পাস অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন ও ব্যবহার করবেন যেভাবে

জামায়াতের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ফলাফল যেন দেরিতে না হয়: ইসি সচিব

নববর্ষের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শেষের নির্দেশ, শোভাযাত্রায় পরা যাবে না মুখোশ

