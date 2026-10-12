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সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ফাইল ছবি

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও সিলেট-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং তাঁর স্ত্রী কে ইউ জোহরা জেসমিনের সম্পদ বিবরণী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁদের নামে প্রাথমিকভাবে পাওয়া সম্পদের বাইরে আর কোনো অবৈধ সম্পদ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে সংস্থাটি।

দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম আজ সোমবার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নুরুল ইসলাম নাহিদ ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

দুদকের অনুসন্ধানসংশ্লিষ্ট নথি অনুযায়ী, নুরুল ইসলাম নাহিদের নামে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১ কোটি ১০ লাখ ৫৩ হাজার ৮৭৮ টাকার সম্পদের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীকে কে ইউ জোহরা জেসমিনের নামে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৬ লাখ ৯ হাজার ৭৩৪ টাকার সম্পদের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।

নথিতে বলা হয়েছে, তাঁদের নামে ও বেনামে অর্জিত প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ, সম্পদ অর্জনের পদ্ধতি এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণে সম্পদ বিবরণী প্রয়োজন। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, নুরুল ইসলাম নাহিদ, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সম্পদের তথ্য চেয়ে শিগগিরই চিঠি পাঠানো হবে। এ জন্য তাঁদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সিলেট-৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে সম্পদসংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাঅভিযোগঅবৈধদুদকশিক্ষামন্ত্রী
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