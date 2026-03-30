সাতক্ষীরায় ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ তেলবাহী লরি আটক

সাতক্ষীরায় অনুমোদনহীন জ্বালানি তেল বিক্রির সময় একটি তেলবাহী লরি আটক করেছে স্থানীয় জনতা। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের গাবা গ্রামে গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক থেকে ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ লরিটি আটক করা হয়।
আজ সোমবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, রোববার বিকেলে খুলনা থেকে ৭ হাজার লিটার পেট্রল নিয়ে যমুনা অয়েল কোম্পানির জ্বালানি তেলবাহী লরিটি সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার তেল পাম্পে সরবরাহের জন্য রওনা হয়। তবে রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের গাবা গ্রামে সড়কে তেল বিক্রির সময় স্থানীয় লোকজন লরিটি আটক করেন। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তেল সংক্রান্তে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় লরিটি আটক করে থানায় নেয়।
এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
