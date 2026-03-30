Ajker Patrika
জাতীয়

সাতক্ষীরায় ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ তেলবাহী লরি আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাতক্ষীরায় অনুমোদনহীন জ্বালানি তেল বিক্রির সময় একটি তেলবাহী লরি আটক করেছে স্থানীয় জনতা। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের গাবা গ্রামে গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক থেকে ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ লরিটি আটক করা হয়।

আজ সোমবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, রোববার বিকেলে খুলনা থেকে ৭ হাজার লিটার পেট্রল নিয়ে যমুনা অয়েল কোম্পানির জ্বালানি তেলবাহী লরিটি সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার তেল পাম্পে সরবরাহের জন্য রওনা হয়। তবে রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের গাবা গ্রামে সড়কে তেল বিক্রির সময় স্থানীয় লোকজন লরিটি আটক করেন। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তেল সংক্রান্তে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় লরিটি আটক করে থানায় নেয়।

এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

দেবহাটাসাতক্ষীরাজ্বালানি তেলখুলনা বিভাগপেট্রলজেলার খবরজ্বালানি মন্ত্রণালয়
পাঠকের আগ্রহ

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

সাতক্ষীরায় ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ তেলবাহী লরি আটক

সাতক্ষীরায় ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ তেলবাহী লরি আটক

হামের টিকা ৯ মাসের পরিবর্তে ৬ মাস বয়সী শিশুকে দেওয়া হবে: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

হামের টিকা ৯ মাসের পরিবর্তে ৬ মাস বয়সী শিশুকে দেওয়া হবে: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ক্রীড়াঙ্গনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও ক্রীড়া কার্ড পাবেন

ক্রীড়াঙ্গনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও ক্রীড়া কার্ড পাবেন

জ্বালানি তেল পাচার ও অবৈধ মজুতকারীদের তথ্য দিলে ১ লাখ টাকা পুরস্কার

জ্বালানি তেল পাচার ও অবৈধ মজুতকারীদের তথ্য দিলে ১ লাখ টাকা পুরস্কার