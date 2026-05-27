খেলাপি ঋণ আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার: তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, দেশের সমস্ত খেলাপি ঋণ আদায় করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আজ বুধবার বিকেলে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে ঈদুল আজহা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। উপজেলা বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে প্রতিশ্রুতি আমরা নিয়েছি, সেগুলো পূরণ করার উদ্যোগ নিয়েছি। গত ২০ বছরে বাংলাদেশের যত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ খেলাপি হয়েছে। এই পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যায়, বিগত সরকার ব্যাংক লুট করার জন্য সহযোগিতা করেছে। আর সেই দিনের ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে এখন জাতিকে।’
তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৫-এর ৭ জানুয়ারি গায়ের জোরে নির্বাচন করা হয়েছে। লোকদের ভয় দেখানো, মিথ্যা মামলা এমনকি মন্ত্রিত্বের লোভ দেখানো হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। জানুয়ারিতে জোর করে নির্বাচন করা হয়েছে, আগস্ট মাসে না খেয়ে পালিয়ে গেছে। এত অপমান ও অসম্মানজনকভাবে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনায়ককে পালিয়ে যেতে হয়নি।
উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সিকদার হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
