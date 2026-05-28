জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ মে ২০২৬, ০৯: ৫৮
জাতীয় ঈদগাহে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান জামাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। ছবি: পিএমও

ত্যাগ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান নিয়ে দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল আজহা। রাজধানীসহ সারা দেশের ঈদগাহ ও মসজিদে মসজিদে ঈদের জামাতে অংশ নিচ্ছেন সব শ্রেণি-পেশা ও বয়সের লাখো মুসল্লি।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। জামাতে ইমামতি করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি মোহাম্মদ আবদুল মালেক।

জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ শেষে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা কোলাকুলি করেন।

প্রধান জামাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাসহ সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

নামাজ শেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

