Ajker Patrika
জাতীয়

হাসপাতালগুলোর টেন্ডার দুর্নীতিতে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ১০: ৩১
শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে সন্ত্রাসী হামলায় আহত ডা. নাসির ইসলামকে দেখতে গতকাল শনিবার রাতে ঢাকা মেডিকেলে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাসপাতালের টেন্ডার ব্যবস্থাপনা ঘিরে প্রভাব খাটানো বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালের সার্বিক আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে অস্ত্রধারী আনসার।

গতকাল শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে সন্ত্রাসী হামলায় আহত ডা. নাসির ইসলামকে দেখতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘হাসপাতালগুলোতে টেন্ডার নিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। টেন্ডার বিষয়ে দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স অবস্থায় রয়েছে সরকার। এর আগে ক্যানসার হাসপাতালের এক চিকিৎসককে কুপিয়ে আহত করেছিল। সব সন্ত্রাসীকে আমরা চিহ্নিত করেছি। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে। ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকজন ডাক্তারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। দেশের স্বার্থে জনগণের জন্য কাজ করে যাবেন।’

হুমকিতে চিকিৎসকেরা শঙ্কিত নন উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মেডিকেল বিষয়ে কোনো সন্ত্রাসীকে রেহাই দেওয়া হবে না। এ ছাড়া হাসপাতালের সার্বিক আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য সারা দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ হাসপাতালে অস্ত্রধারী আনসার নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

সন্ত্রাসী হামলায় আহত ডা. নাসির ইসলামের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যেহেতু তাঁর (ডা. নাসির) মাথায় আঘাত রয়েছে, সেহেতু ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। হামলায় এখন পর্যন্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অন্যদের ধরতেও কাজ চলছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। এই মবের যে উদ্যোক্তা, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’   

হাম পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আজও (শনিবার) সারা দেশে এক হাজারের নিচে হাম রোগী। হামে মৃত্যুশূন্য। সন্দেহজনক মৃত্যু দুজনের। আপনারা জানেন, একটা ভ্যাকসিন ছিল না। ভিটামিন এ ক্যাপসুল ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর সফল চেষ্টায় আমরা টিকার ব্যবস্থা করেছি। বর্তমানে সকল ভ্যাকসিন আমাদের কাছে স্টক রয়েছে। বিগত দিনে হামের টিকার গাফিলতির কারণে আজকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।’ খুব দ্রুতই হামসহ নিউমোনিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালস্বাস্থ্যমন্ত্রীহাসপাতাল
