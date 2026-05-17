Ajker Patrika
জাতীয়

ঈদযাত্রা: লঞ্চের টিকিট বিক্রি শুরু আজ, বিশেষ সার্ভিস ২৫ মে থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ঈদযাত্রা: লঞ্চের টিকিট বিক্রি শুরু আজ, বিশেষ সার্ভিস ২৫ মে থেকে
ছবি: সংগৃহীত

ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঢাকা-বরিশাল নৌপথে লঞ্চের বিশেষ সার্ভিস শুরু হতে যাচ্ছে ২৫ মে। এ জন্য আজ রোববার থেকে বিলাসবহুল লঞ্চগুলোতে কেবিনের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। এবার সরকার-নির্ধারিত ভাড়ায় ঈদের সার্ভিস চলবে বলে জানিয়েছে অভ্যন্তরীণ লঞ্চ মালিক সমিতি।

সমিতির মহাসচিব সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী বলেন, লঞ্চমালিকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোরবানির ঈদ উপলক্ষে বিশেষ সার্ভিস ২৫, ২৬ ও ২৭ মে হবে। তবে ২৬ ও ২৭ মে সবচেয়ে বেশি চাপ হবে। যাত্রীর চাপের ওপর নির্ভর করে লঞ্চ বাড়ানো হবে।

সিদ্দিকুর রহমান জানান, ঝড়ের মৌসুমের কারণে নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে নৌকার মাধ্যমে লঞ্চে ওঠার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া সব লঞ্চে সরঞ্জামাদি রাখতে হবে। লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করা যাবে না। নৌপথে যাত্রীনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বয়াবাতিসহ সব দিকনির্দেশনা আছে কি না, তার তদারকি করার তাগিদ দেওয়া হয়।

মালিক সমিতির মহাসচিব বলেন, এবার সরকার-নির্ধারিত ভাড়া নেওয়া হবে। ঢাকা-বরিশাল নৌপথে ঈদে ১০ থেকে ১২টি লঞ্চ চলাচল করতে পারে বলে জানান তিনি।

এম ভি সুন্দরবন লঞ্চের বরিশাল বুকিং অফিসের কর্মী হৃদয় জানান, তাঁরা গত সপ্তাহ থেকে ঈদের সার্ভিসের জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে স্লিপ নেওয়া শুরু করেছেন। আজ থেকে টিকিট দেওয়া শুরু হবে। ২৬ ও ২৭ মের টিকিটের চাহিদা বেশি।

সুরভী লঞ্চের বুকিং অফিস সূত্রে জানা গেছে, তারা কোরবানির ঈদের টিকিট বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে। সুরভী লঞ্চের সার্ভিস রয়েছে ২৪ ও ২৬ মে। সিঙ্গেল কেবিন ১ হাজার ২০০ এবং ডাবল কেবিন ২ হাজার ৪০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে।

নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের বরিশালের পরিদর্শক জুলফিকার আলী বলেন, কোরবানির ঈদে রোজার ঈদের মতো ততটা ভিড় হবে না। তারপরও তাঁরা সতর্ক রয়েছেন। পর্যাপ্ত লঞ্চ রয়েছে ঢাকা-বরিশাল রুটে চলাচলের জন্য। ২৫, ২৬ ও ২৭ মে যাত্রীর চাপ বেশি থাকবে। ঈদের পরের তিন দিন আবার চাপ বাড়বে।

এদিকে ঈদে ঝড়ের কথা মাথায় রেখে লঞ্চ চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন নৌযাত্রী ঐক্য পরিষদের বরিশালের আহ্বায়ক আ. রশিদ নিলু। তিনি লঞ্চভাড়া না বাড়ানো এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। বিশেষ করে ডেকের যাত্রীদের হয়রানি না করার আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

নৌপথঈদুল আজহাছাপা সংস্করণলঞ্চঈদযাত্রাটিকিট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে কারণে উড়োজাহাজে ওঠার আগে চীনা সবকিছু ফেলে দিতে হলো ট্রাম্পের প্রতিনিধিদের

রাসায়নিক দিয়ে পাকানো আম চিনবেন কীভাবে

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম যুবকের আর্তনাদ, ভিডিও করলেও এগিয়ে আসেনি কেউ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

সম্পর্কিত

ফরিদপুর ও পিরোজপুর: পাউবোর জমিতে বাড়ি-খামার

ফরিদপুর ও পিরোজপুর: পাউবোর জমিতে বাড়ি-খামার

দেশে একটি মহল রাজনীতির নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে: প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবার্তা

দেশে একটি মহল রাজনীতির নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে: প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবার্তা

প্রবাসীদের জন্য আধুনিক আবাসন প্রকল্প, ২ মাসের মধ্যে মিলবে ‘প্রবাসী কার্ড’

প্রবাসীদের জন্য আধুনিক আবাসন প্রকল্প, ২ মাসের মধ্যে মিলবে ‘প্রবাসী কার্ড’

সুদানের প্রধানমন্ত্রী ড. কামিল ইদ্রিসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সৌজন্য সাক্ষাৎ

সুদানের প্রধানমন্ত্রী ড. কামিল ইদ্রিসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সৌজন্য সাক্ষাৎ