সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দলটির প্রভাবশালী নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এবং তার স্ত্রী রেহানা হোসেনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় সেগুনবাগিচায় সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করা হবে। দুদকের উপপরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদি হয়ে মামলাটি।দায়ের করবেন।
দুদকের অনুমোদিত অভিযোগে বলা হয়েছে, সাবের হোসেন চৌধুরী ১৯৮৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ১২ কোটি ২৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকার বেশি সম্পদ অর্জন করেন এবং ২১টি ব্যাংক হিসাবে মোট ১২৪ কোটি টাকার বেশি সন্দেহজনক লেনদেন করেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া, সাবের হোসেনের স্ত্রী রেহানা হোসেনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ২৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকার বেশি সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ৩টি ব্যাংক হিসাবে মোট ১৫০ কোটি টাকার বেশি সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন বলে দুদক জানিয়েছে। এই মামলায় সাবের হোসেনকেও সহযোগী আসামি করা হয়েছে।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে দুদকের অনুসন্ধানে তাদের সম্পদ ও লেনদেনের উৎসে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীকে পৃথক এক মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে আটক করা হয়। পরে আদালতের নির্দেশে তিনি জামিনে মুক্তি পান। দুদকের নতুন এই মামলাগুলোর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে চলমান দুর্নীতি তদন্ত আরও বিস্তৃত হলো বলে মনে করছে সংস্থাটি।
