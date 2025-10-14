মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার শোক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এই দুর্ঘটনায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক। আমরা এই শোকের সময়ে তাদের পরিবারের পাশে আছি।’
প্রধান উপদেষ্টা অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেন।
হজ নিবন্ধনের সময় আগামী বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) পর্যন্ত বাড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২ মিনিট আগে
অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনে সংশোধনী এনে গুম ও নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আসামি সেনা কর্মকর্তাদের বিচার সেনা আইনেই করার দাবি জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর একদল সাবেক কর্মকর্তা। আজ মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘এক্স-ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের’ ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়।২০ মিনিট আগে
রেলের টিকিট কালোবাজারি ও অনিয়ম রোধে গঠিত টাস্কফোর্সের অভিযানে সাত দিনে ভাড়া ও জরিমানাসহ ১৭ লাখ ২৬ হাজার টাকা আদায় করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।২ ঘণ্টা আগে
বিমান চলাচল খাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা এবং অনলাইন বিশ্বে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সুরক্ষিত রাখার দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।২ ঘণ্টা আগে