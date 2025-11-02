সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে সাড়ে ৬ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ সারোয়ার জাহান ও রেজিস্ট্রার মো. মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার দুদকের উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে মামলাটি করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের আরেক উপপরিচালক আক্তারুল ইসলাম।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০০৭ সালে সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের প্রবর্তক শাখায় একটি জরুরি তহবিল হিসাব খোলা হয়। ওই হিসাব থেকে কোষাধ্যক্ষ ড. সারোয়ার জাহানের স্বাক্ষরে মোট ৬ কোটি ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৭৩০ টাকা তোলা হয়। কিন্তু তিনি সেই উত্তোলিত টাকার ব্যয়ের কোনো বৈধ কাগজপত্র বা প্রমাণ দিতে পারেননি।
এতে বলা হয়, ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট পরিচালিত হতো। কিন্তু সেই এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে অর্জিত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে জমা না করে বরং ওই আউটলেটে কর্মরত একজন কর্মচারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ৮৮ হাজার ৭৩৮ টাকা বেতন হিসেবে দেওয়া হয়।
এ ছাড়া কোনো ঋণ না নেওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে আরও ২৮ লাখ ৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
দুদক কর্মকর্তারা জানান, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি তহবিল থেকে প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানিয়েছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর দল ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। নির্বাচনে তিনি ঢাকার একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
আজ রোববার রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা ৩০০ আসন ধরে এগোচ্ছি। প্রার্থীর তালিকা এই মাসেই দিতে পারি।’
আসন্ন নির্বাচনে কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন—জানতে চাইলে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমি ঢাকার ছেলে। ঢাকা থেকেই দাঁড়াব।’
সারা দেশে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে এনসিপি। দলটির ৫০টির বেশি জেলা কমিটি ও ৩২৩টি উপজেলা কমিটি রয়েছে। এখন পর্যন্ত যেসব জেলা ও উপজেলায় কমিটি গঠন হয়নি, সেগুলোতে এই মাসের মধ্যে কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে জানান দলের নেতারা।
রাজধানীর পল্লবী থেকে মিরপুর ১১ নম্বর অংশের মধ্যবর্তী স্থানে মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর তার পড়ে থাকার কারণে রেল চলাচল বন্ধ ছিল। আজ রোববার দুপুরে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, আজ দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট থেকে ১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৩০ মিনিট মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর পড়া তার অপসারণের পর চলাচল স্বাভাবিক হয়।
যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে।
প্রসঙ্গত, মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইন অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় এর ওপর যেকোনো বস্তু নিক্ষেপ নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
এর আগেও মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক লাইনের ওপর ঘুড়ি পড়ার ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে রেল চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছিল।
এ নিয়ে গত সাত দিনে তিনবার মেট্রোরেল চলাচল স্থগিতের ঘটনা ঘটল। গত ২৬ অক্টোবর দুপুরে রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেল স্থাপনার বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে গেলে এক পথচারী প্রাণ হারান। এর পরপরই মতিঝিল থেকে আগারগাঁও অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রাখে কর্তৃপক্ষ। প্রায় ২৩ ঘণ্টা পর ২৭ অক্টোবর বেলা ১১টা থেকে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়।
এরপর দুদিন পর গত ২৯ অক্টোবর রাত ৯টা ১০ মিনিটে বিজয় সরণি-ফার্মগেট সেকশনে ঝাঁকুনি হওয়ায় শাহবাগ থেকে আগারগাঁও অংশে মেট্রো রেল চলাচল স্থগিত রাখা হয়। তবে পরদিন ৩০ অক্টোবর সকাল থেকে মেট্রোরেল আবারও মতিঝিল থেকে উত্তরা পর্যন্ত চালু হয়।
আগামী বছর তাবলিগ জামাতের মহাসম্মেলন ‘বিশ্ব ইজতেমা’ জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। আজ রোববার দুপুরে সচিবালয়ের ধর্ম মন্ত্রণালয়ে তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই তথ্য জানান ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষই নির্বাচনের পরে ইজতেমা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একমত হয়েছে।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করতে হয়। কিন্তু নির্বাচনের আগে এত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা সম্ভব না। এ জন্য উভয় গ্রুপ নির্বাচনের পরে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠানের বিষয়ে একমত পোষণ করেছে।’
ঈদুল ফিতরের পর উভয় পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে বিশ্ব ইজতেমার তারিখ নির্ধারণ করা হবে বলে জানান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে কোন পক্ষ আগে করবে এবং কোন পক্ষ পরে করবে, সেটিও বৈঠকে নির্ধারণ করা হবে। তবে বিশ্ব ইজতেমা একটি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’
উল্লেখ্য, সাধারণত প্রতিবছর শীতকালে রাজধানীর উপকণ্ঠে টঙ্গীর তুরাগতীরে আয়োজন করা হয় বিশ্ব ইজতেমা। এ জন্য জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসকে বেছে নেওয়া হয়।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জোবায়ের ও সাদপন্থী গ্রুপের ১২ জন প্রতিনিধি। তাঁরা হলেন সৈয়দ ওয়াসিফ ইসলাম, মুনির বিন ইউসুফ, লিয়াকত সিদ্দীকি, হাসানুল হায়দার, আব্দুস সালাম, জুবায়ের, মাহফুজুল হান্নান, শাহরিয়ার মাহমুদ, সাজিদুর রহমান, মাহফুজুল হক, জুনায়েদ আল হাবিব ও মাওলানা মাহফুজ।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান।
বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা ডা. জাকির নায়েকের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর এবং তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণের বিষয়ে ভারতের প্রত্যাশা প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের মন্তব্য বাংলাদেশের নজরে এসেছে এবং ঢাকা জানিয়েছে, কোনো দেশেরই অন্য দেশের অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস এম মাহবুবুল আলম গতকাল শনিবার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসকে দেওয়া এক মন্তব্যে বলেন, ‘ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র একজন বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা আমাদের নজরে এসেছে।’
তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমরাও বিশ্বাস করি যে কোনো দেশের অন্য দেশের কোনো অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।’
ডা. জাকির নায়েক ২৮ ও ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশের একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় আসছেন বলে জানা গেছে। এই প্রেক্ষাপটে গত ৩০ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘জাকির নায়েক একজন পলাতক আসামি। তিনি ভারতে ওয়ান্টেড। তাই আমরা আশা করি, তিনি যেখানেই যান না কেন, সংশ্লিষ্ট দেশ তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং আমাদের নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবে।’
৬০ বছর বয়সী ধর্মপ্রচারক ডা. জাকির নায়েক ২০১৬ সালের আগে পর্যন্ত ভারতেই অবস্থান করছিলেন এবং ইসলামি অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতার আসার পর তাঁর বিরুদ্ধে ‘ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রচার’ এবং একাধিক অর্থ পাচারের মামলা দায়ের করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় তাঁর নিয়ন্ত্রিত চ্যানেল পিস টিভির সম্প্রচার। এরপরই তিনি ভারত ছেড়ে মালয়েশিয়ায় চলে যান। সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি পেয়েছেন।
একই সময়ে, ২০১৬ সালে ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার পর অন্তত দুই হামলাকারী ‘জাকির নায়েকের বক্তৃতা থেকে অনুপ্রাণিত’ ছিল বলে খবর প্রকাশের পর বাংলাদেশও তাঁর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
তবে সম্প্রতি তাঁর ঢাকায় আসার খবর নিয়ে আলোচনা চলছে। স্পার্ক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের আয়োজনে ডা. জাকির নায়েকের সম্ভাব্য এ অনুষ্ঠানটি রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় হতে পারে বলে জানা গেছে। তবে তাঁকে বাংলাদেশ সফরের অনুমতি দেওয়া হবে কি না, এ ব্যাপারে সরকার এখনো স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।
