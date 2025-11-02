Ajker Patrika
> জাতীয়

সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে সাড়ে ৬ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ সারোয়ার জাহান ও রেজিস্ট্রার মো. মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার দুদকের উপপরিচালক মো. আলমগীর হোসেন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে মামলাটি করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের আরেক উপপরিচালক আক্তারুল ইসলাম।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০০৭ সালে সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের প্রবর্তক শাখায় একটি জরুরি তহবিল হিসাব খোলা হয়। ওই হিসাব থেকে কোষাধ্যক্ষ ড. সারোয়ার জাহানের স্বাক্ষরে মোট ৬ কোটি ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৭৩০ টাকা তোলা হয়। কিন্তু তিনি সেই উত্তোলিত টাকার ব্যয়ের কোনো বৈধ কাগজপত্র বা প্রমাণ দিতে পারেননি।

এতে বলা হয়, ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট পরিচালিত হতো। কিন্তু সেই এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে অর্জিত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে জমা না করে বরং ওই আউটলেটে কর্মরত একজন কর্মচারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে ৮৮ হাজার ৭৩৮ টাকা বেতন হিসেবে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া কোনো ঋণ না নেওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে আরও ২৮ লাখ ৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

দুদক কর্মকর্তারা জানান, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি তহবিল থেকে প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিভাগমামলাদুদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন যুগের ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা

জাকির নায়েক বিতর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার যে জবাব দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সকাল থেকে রাজধানীতে তীব্র যানজট, কারণ জানাল ডিএমপি

ঢাকায় থাকেন শিক্ষিকা, ‘ভাড়াটে শিক্ষক’ দিয়ে পাঠদান ও হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটবেন না, মুরাদ টাকলার সঙ্গে দেখা হবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শিক্ষিকা থাকেন ঢাকায়, খালিয়াজুরীতে তাঁর নামে স্বাক্ষর করেন স্নাতকপড়ুয়া

শিক্ষিকা থাকেন ঢাকায়, খালিয়াজুরীতে তাঁর নামে স্বাক্ষর করেন স্নাতকপড়ুয়া

জাকির নায়েক বিতর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার যে জবাব দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জাকির নায়েক বিতর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার যে জবাব দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটবেন না, মুরাদ টাকলার সঙ্গে দেখা হবে

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটবেন না, মুরাদ টাকলার সঙ্গে দেখা হবে

মির্জা ফখরুলের কণ্ঠ নকল করে অসত্য তথ্য প্রচারের অভিযোগ বিএনপির

মির্জা ফখরুলের কণ্ঠ নকল করে অসত্য তথ্য প্রচারের অভিযোগ বিএনপির

নতুন যুগের ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা

নতুন যুগের ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা