হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছাত্রদল কর্মী শেখ মোহাম্মদ আশিক আহত হওয়ার ঘটনায় করা হত্যাচেষ্টার মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। অপর ১২৭ জনকে মামলা থেকে অব্যাহতির সুপারিশ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা।

আজ রোববার আদালতের মোহাম্মদপুর থানার সাধারণ নিবন্ধন কার্যালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক ফেরদৌস জামান গত ২০ এপ্রিল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই অভিযোগপত্র দেন।

অভিযোগপত্রভুক্ত অপর আসামিদের মধ্যে রয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান, সাবেক দুই কাউন্সিলর আসিফ আহমেদ ও তারেকুজ্জামান রাজীব, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা নাঈমুল হাসান রাসেল।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল ও জাহাঙ্গীর কবির নানকদের ষড়যন্ত্র ও পূর্বনির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগপত্রভুক্ত অপর আসামিরা কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী পরস্পর অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করে সারা দেশে ছাত্র-জনতার যৌক্তিক আন্দোলনকে সহিংসভাবে থামানোর লক্ষ্যে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ আশিকসহ অন্যদের হত্যাচেষ্টাসহ গুরুতর আহত করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই সকাল ৯টা থেকে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডের ময়ূর ভিলা এলাকায় আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করছিল। বেলা পৌনে ৩টার দিকে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিপেটা ও গুলিবর্ষণ করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন আশিক। তিনি রাস্তায় পড়ে যান। মৃত ভেবে হামলাকারীরা তাঁকে রাস্তায় ফেলে যায়। আশিক সুস্থ হয়ে এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন।

