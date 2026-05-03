আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরগুলোয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা: আইনমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনের প্রথম দিনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন দপ্তর বা বিভাগে অনিয়ম বা দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই তা আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আজ রোববার জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের প্রথম দিনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেশন শেষে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমাদের যত দপ্তর রয়েছে সেখানে সুনির্দিষ্ট কোনো দুর্নীতি, অনিয়ম বা অভিযোগ থাকলে সেগুলো সরাসরি আমাদের জানাতে বলেছি। এসব অভিযোগ আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অ্যাড্রেস করব। মাঠ পর্যায়ে তাদেরকে ভিজিল্যান্স (সতর্ক) থাকতে বলেছি। এসব অভিযোগে আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি কি না সেটাও দেখার বিষয়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘সরকারের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক ফাইল আসতে দেরি হয়। এটা যাতে না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে বলেছি। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকেরা যদি কিছু সাজেস্ট করেন সে বিষয়গুলো জানাতে বলেছি, যাতে এসব বিষয় ভবিষ্যতে আমরা সমাধান করতে পারি।’

‘মাঠ পর্যায়ে থেকে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জানাবে- এটা তো রুটিন ওয়ার্কের মতোই। এই অভিযোগ জানানোর জন্য আলাদা কোনো হেল্পলাইন বা বিশেষ কিছু করা হচ্ছে কি না?’-এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘এটার জন্য আলাদা হেল্পলাইন প্রয়োজন নাই। সরকারের একটা বিভাগ থেকে আরেকটি বিভাগের সমন্বয়ে রয়েছে। সুতরাং এখানে হেল্পলাইনের প্রয়োজন হবে না।’

জেলা প্রশাসকদের কোনো প্রস্তাব রয়েছে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘আমার সেশনে জেলা প্রশাসকদের কোনো প্রস্তাব ছিল না। এ ছাড়া মামলা জট কমানোর জন্য ডিসিদের কোনো পরামর্শ থাকলে জানাতে বলেছি।’

