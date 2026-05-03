সুপ্রিম কোর্টের ভার্চুয়াল কার্যক্রম স্থগিত

সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে (চেম্বার জজ আদালতসহ) ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ রোববার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে (চেম্বার জজ আদালতসহ) সপ্তাহের প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবারের ভার্চুয়াল কোর্টের কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রধান বিচারপতির নির্দেশে গত ২২ এপ্রিল থেকে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে সপ্তাহে দুদিন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিচারিক কার্যক্রম চলছিল। তবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন করছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা।
আইনজীবীরা জানান, ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পরিবর্তে এর ব্যবহার বেড়েছে। আর মামলা নিষ্পত্তিও কমে গিয়েছিল অনেক। আইনজীবীদের আপত্তির মুখে মাত্র চার দিন ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনা শেষে তা থেকে সরে এলেন প্রধান বিচারপতি।
