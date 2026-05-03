অ্যাম্বুলেন্স সংকট ও চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বললেন ডিসিরা

তৃণমূলে চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্যা হিসেবে জরুরি অ্যাম্বুলেন্সের ঘাটতি, চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং সরকারি ওষুধের হিসাবে গরমিলের প্রসঙ্গ সামনে এনেছেন জেলা প্রশাসকরা।
আজ রোববার ডিসি (জেলা প্রশাসক) সম্মেলনের প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের আলোচনায় এসব সমস্যা উঠে আসে। অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বকুল।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ডিসিরা অ্যাম্বুলেন্সের অভাবের কথা বলেছেন। রাত বিরাতে রোগীরা অ্যাম্বুলেন্স পায় না। ওষুধের ঘাটতি দেখা যায় হাসপাতালগুলোতে। এটার সঠিক কোনো হিসাব থাকে না। এটা ডিসপ্লে করার জন্য ডিসিরা বলেছেন। হাসপাতালে ডাক্তার ঠিকমতো থাকেন না। এগুলো প্রধান সমস্যা হিসাবে তুলে ধরেন ডিসিরা।
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে হাসপাতালগুলোতে তদারকি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যাতে কেউ অপচিকিৎসার স্বীকার না হন, মানুষকে হয়রানি না হতে হয়, অ্যাম্বুলেন্সে দালালি না করতে পারে, রোগীকে ফলস রেফারেল যাতে না করতে পারে, ডিসপেন্সারিগুলোতে যাতে ভেজাল ওষুধ না করতে পারে এসব কিছু।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে একজন প্লাটুন কমান্ডারসহ ১০ জন করে আনসার মোতায়েন করা হবে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।
ডেঙ্গু পরিস্থিতি, অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন এবং অ্যান্টিভেনম ভ্যাকসিনসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। সারা দেশে ৮১ শতাংশ হামের টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।
