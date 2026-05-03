Ajker Patrika
জাতীয়

অ্যাম্বুলেন্স সংকট ও চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বললেন ডিসিরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ মে ২০২৬, ১৯: ০৫
অ্যাম্বুলেন্স সংকট ও চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বললেন ডিসিরা
অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বকুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

তৃণমূলে চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্যা হিসেবে জরুরি অ্যাম্বুলেন্সের ঘাটতি, চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং সরকারি ওষুধের হিসাবে গরমিলের প্রসঙ্গ সামনে এনেছেন জেলা প্রশাসকরা।

আজ রোববার ডিসি (জেলা প্রশাসক) সম্মেলনের প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের আলোচনায় এসব সমস্যা উঠে আসে। অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বকুল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ডিসিরা অ্যাম্বুলেন্সের অভাবের কথা বলেছেন। রাত বিরাতে রোগীরা অ্যাম্বুলেন্স পায় না। ওষুধের ঘাটতি দেখা যায় হাসপাতালগুলোতে। এটার সঠিক কোনো হিসাব থাকে না। এটা ডিসপ্লে করার জন্য ডিসিরা বলেছেন। হাসপাতালে ডাক্তার ঠিকমতো থাকেন না। এগুলো প্রধান সমস্যা হিসাবে তুলে ধরেন ডিসিরা।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে হাসপাতালগুলোতে তদারকি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যাতে কেউ অপচিকিৎসার স্বীকার না হন, মানুষকে হয়রানি না হতে হয়, অ্যাম্বুলেন্সে দালালি না করতে পারে, রোগীকে ফলস রেফারেল যাতে না করতে পারে, ডিসপেন্সারিগুলোতে যাতে ভেজাল ওষুধ না করতে পারে এসব কিছু।

পদোন্নতি কিংবা পছন্দের পোস্টিং পেতে পেশাদারির সঙ্গে আপস দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার অন্তরায়: প্রধানমন্ত্রীপদোন্নতি কিংবা পছন্দের পোস্টিং পেতে পেশাদারির সঙ্গে আপস দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার অন্তরায়: প্রধানমন্ত্রী

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে একজন প্লাটুন কমান্ডারসহ ১০ জন করে আনসার মোতায়েন করা হবে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি, অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন এবং অ্যান্টিভেনম ভ্যাকসিনসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। সারা দেশে ৮১ শতাংশ হামের টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

বিষয়:

স্বাস্থ্যমন্ত্রীজেলা প্রশাসকচিকিৎসাডিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

ইরান যুদ্ধে কারা হারল, জিত কাদের

সিলেটে ট্রাক-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ শ্রমিক নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

চীনা ৫ রিফাইনারির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, তোয়াক্কা করছে না বেইজিং

চীনা ৫ রিফাইনারির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, তোয়াক্কা করছে না বেইজিং

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

সম্পর্কিত

সুপ্রিম কোর্টের ভার্চুয়াল কার্যক্রম স্থগিত

সুপ্রিম কোর্টের ভার্চুয়াল কার্যক্রম স্থগিত

অ্যাম্বুলেন্স সংকট ও চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বললেন ডিসিরা

অ্যাম্বুলেন্স সংকট ও চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বললেন ডিসিরা

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে গঠিত হবে মিডিয়া কমিশন: তথ্যমন্ত্রী

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে গঠিত হবে মিডিয়া কমিশন: তথ্যমন্ত্রী

এবার কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ, উদ্বৃত্ত ২২ লাখ

এবার কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ, উদ্বৃত্ত ২২ লাখ