টঙ্গীতে দগ্ধ তিন ফায়ার ফাইটারসহ ৪ জনের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে তিন ফায়ার ফাইটারসহ চারজনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডে জীবন রক্ষার মহৎ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের তিনজন সাহসী ফায়ার ফাইটারসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘অগ্নি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দিনরাত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁরা অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কাছে জাতি চিরঋণী। আজকের এই দুর্ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল যে, দায়িত্ব পালনের সময় তাঁরা কত বড় ঝুঁকি বহন করেন। তাঁদের এ মহৎ ত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
ড. ইউনূস বলেন, ‘এই দুর্ঘটনায় আমরা শুধু কয়েকটি প্রাণ হারাইনি, বরং দৃষ্টান্ত দেখলাম আমাদের সাহস, মানবিকতা আর কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতীকের। ফায়ার সার্ভিস দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সাহসী বাহিনী। সংকটময় সময়ে তারাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। আজ সেই মহৎ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের জীবন দিতে হয়েছে। এটি সমগ্র জাতির জন্য গভীর শোকের বিষয়।’
শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সান্ত্বনা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনাদের প্রিয়জনেরা নিছক প্রাণ হারাননি, তাঁরা জাতির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেশের প্রতিটি মানুষ তাঁদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আমি আপনাদের বেদনা ভাগ করে নিচ্ছি, এবং দোয়া করছি আল্লাহ যেন এই কঠিন সময়ে আপনাদের ধৈর্য ও শক্তি দেন।’
প্রধান উপদেষ্টা নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলেন, ‘এই বেদনাবহ ক্ষতি কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তবে তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, যাতে আমরা একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে পারি।’
টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে তিন ফায়ার ফাইটারসহ চারজনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডে জীবন রক্ষার মহৎ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের তিনজন সাহসী ফায়ার ফাইটারসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এটি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘অগ্নি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দিনরাত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁরা অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের কাছে জাতি চিরঋণী। আজকের এই দুর্ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল যে, দায়িত্ব পালনের সময় তাঁরা কত বড় ঝুঁকি বহন করেন। তাঁদের এ মহৎ ত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
ড. ইউনূস বলেন, ‘এই দুর্ঘটনায় আমরা শুধু কয়েকটি প্রাণ হারাইনি, বরং দৃষ্টান্ত দেখলাম আমাদের সাহস, মানবিকতা আর কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতীকের। ফায়ার সার্ভিস দেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সাহসী বাহিনী। সংকটময় সময়ে তারাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। আজ সেই মহৎ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের জীবন দিতে হয়েছে। এটি সমগ্র জাতির জন্য গভীর শোকের বিষয়।’
শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সান্ত্বনা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনাদের প্রিয়জনেরা নিছক প্রাণ হারাননি, তাঁরা জাতির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেশের প্রতিটি মানুষ তাঁদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আমি আপনাদের বেদনা ভাগ করে নিচ্ছি, এবং দোয়া করছি আল্লাহ যেন এই কঠিন সময়ে আপনাদের ধৈর্য ও শক্তি দেন।’
প্রধান উপদেষ্টা নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলেন, ‘এই বেদনাবহ ক্ষতি কখনো পূরণ হওয়ার নয়। তবে তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, যাতে আমরা একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে পারি।’
প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের ‘অবিচ্ছেদ্য অংশ’ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে যে পরিবর্তনের স্বপ্ন আমরা দেখছি তা এগিয়ে নিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।১৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ থেকে আগামী বছর (২০২৬) পবিত্র হজ পালনের খরচ সামান্য কমছে। আগামী বছর হজের সর্বনিম্ন প্যাকেজের প্রস্তাবিত মূল্য ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। উড়োজাহাজ ভাড়াও আগের চেয়ে প্রায় ১৩ হাজার টাকা কমছে। বাড়ছে স্বাস্থ্যবিমার টাকার পরিমাণ।৮ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আজ রোববার থেকে নির্বাচনী সংলাপ শুরু করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রথম দিন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বর্তমান-সাবেক শিক্ষকদের সঙ্গে পৃথক দুটি সংলাপে বসবে কমিশন।৮ ঘণ্টা আগে
মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যের অনেকে গত বছরের ৫ আগস্টের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর মধ্যে নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তা হলো ভয়। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা এই ভয় সৃষ্টি করছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মনে অসন্তোষ থাকলেও মাঠে পুরো সক্রিয় হচ্ছে না পুলিশ।৯ ঘণ্টা আগে