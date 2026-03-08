Ajker Patrika
পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১৬
পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো, মালদ্বীপ ও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারকে একযোগে প্রত্যাহার করেছে সরকার। আজ রোববার (৮ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে তাঁদের অবিলম্বে ঢাকায় সদর দপ্তরে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও মালদ্বীপে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া চার রাষ্ট্রদূতকে তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। চার রাষ্ট্রদূত হলেন—ড. এম মাহফুজুল হক (পর্তুগাল); মো. ময়নুল ইসলাম, এনডিসি (পোল্যান্ড); এম মুশফিকুল ফজল আনসারী (মেক্সিকো) ও ড. মো. নাজমুল ইসলাম (মালদ্বীপ)।

একই আদেশে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মিজ্ আবিদা ইসলামকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকেও অতিসত্বর লন্ডনের দায়িত্ব ছেড়ে ঢাকা সদর দপ্তরে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

মূল্যস্ফীতি কী, জনজীবনে এর প্রভাব কী

ঢাকা ৪ ও ১৬ আসনের ফল চ্যালেঞ্জ বিএনপির দুই প্রার্থীর

ঢাকা ওয়াসার এমডি আব্দুস সালামের পদত্যাগ

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

