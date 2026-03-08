পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো, মালদ্বীপ ও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারকে একযোগে প্রত্যাহার করেছে সরকার। আজ রোববার (৮ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে তাঁদের অবিলম্বে ঢাকায় সদর দপ্তরে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পর্তুগাল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও মালদ্বীপে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া চার রাষ্ট্রদূতকে তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। চার রাষ্ট্রদূত হলেন—ড. এম মাহফুজুল হক (পর্তুগাল); মো. ময়নুল ইসলাম, এনডিসি (পোল্যান্ড); এম মুশফিকুল ফজল আনসারী (মেক্সিকো) ও ড. মো. নাজমুল ইসলাম (মালদ্বীপ)।
একই আদেশে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মিজ্ আবিদা ইসলামকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকেও অতিসত্বর লন্ডনের দায়িত্ব ছেড়ে ঢাকা সদর দপ্তরে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দেশে মূল্যস্ফীতি আবারও ৯ শতাংশের ঘরে উঠেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি থাকলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, মূল্যস্ফীতি আসলে কী? জনজীবনে এর প্রভাবইবা কী?১০ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে দুই প্রার্থীর করা আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট। আজ রোববার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে আসন দুটির ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দেন...২০ মিনিট আগে
পদত্যাগ করেছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আব্দুস সালাম ব্যাপারী। আজ রোববার দুপুরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিবের দপ্তরে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগপত্রটি ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র।৩১ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী ঈদকে সামনে রেখে সারা দেশের মানুষের যাত্রা নিরাপদ, আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ঈদযাত্রা যেন দুর্ঘটনামুক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্টদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে...১ ঘণ্টা আগে