সালাহউদ্দিনকে গুমের মামলায় জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার দেখালেন ট্রাইব্যুনাল

বিগত আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) আমলে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে গুম করার অভিযোগে করা মামলায় র্যাবের তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রসিকিউশনের করা আবেদন আজ সোমবার মঞ্জুর করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। সে সঙ্গে এই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ২৭ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে।
এদিকে ঢাকার আদাবর থেকে জাকির হোসেন নামের এক ছাত্রকে গুমের অভিযোগে করা মামলায় র্যাবের তৎকালীন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মোমেনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন একই ট্রাইব্যুনাল। কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মোমেন ইতিমধ্যে টিএফআই সেলে গুমের মামলায় গ্রেপ্তার রয়েছেন। ভিকটিম জাকির হোসেন এখনো ফিরে আসেননি।
কুমিল্লার সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সাইফুল ইসলাম হিরু ও লাকসাম পৌরসভা বিএনপির সভাপতি হুমায়ূন কবির পারভেজকে গুমের মামলায় র্যাব-১১-এর তৎকালীন সিও লে. কর্নেল তারেক সাঈদ এবং জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের হাজির করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন। তাঁরা দুজন এখনো নিখোঁজ।
এ ছাড়া লক্ষ্মীপুরের যুবদল নেতা আসাদুজ্জামান বাবুল, আব্দুল মান্নান ও জহিরুল ইসলাম সুমনকে বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং বিএনপি কর্মী বেল্লাল হোসেনকে গুমের পৃথক মামলায় তারেক সাঈদ ও জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একই ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন।
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