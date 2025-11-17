Ajker Patrika
জাতীয়

এস আলমের নাগরিকত্ব ত্যাগসংক্রান্ত আদেশ স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
উচ্চ আদালতের সর্বত্র ডিজিটালাইজড করা সময়ের দাবি। ছবি: সংগৃহীত
এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগসংক্রান্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া মেমো স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ূম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মেহেদী হাসান।

আবদুল কাইয়ূম বলেন, সাইফুল আলম (এস আলম) ২০২০ সালে নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেও বিভিন্ন ঋণসংক্রান্ত নথিতে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দাবি করছেন। আবার সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে গিয়ে বাংলাদেশে তাঁর বিনিয়োগের সুরক্ষা চাচ্ছেন। তাঁর কাছে ইসলামী ব্যাংকের পাওনা এক লাখ কোটি টাকার বেশি।

আবদুল কাইয়ূম আরও বলেন, সিঙ্গাপুর থেকে সাইফুল আলমকে কূটনৈতিক মাধ্যমে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা এবং গ্রাহকদের টাকা পরিশোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না—এ মর্মে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই এক মেমোতে জানানো হয়, সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় সাইফুল আলমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেমোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রিটটি করা হয়।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়নাগরিকত্বঢাকাহাইকোর্ট
