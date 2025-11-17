এস আলমের নাগরিকত্ব ত্যাগসংক্রান্ত আদেশ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগসংক্রান্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া মেমো স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম আবদুল কাইয়ূম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মেহেদী হাসান।
আবদুল কাইয়ূম বলেন, সাইফুল আলম (এস আলম) ২০২০ সালে নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেও বিভিন্ন ঋণসংক্রান্ত নথিতে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দাবি করছেন। আবার সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে গিয়ে বাংলাদেশে তাঁর বিনিয়োগের সুরক্ষা চাচ্ছেন। তাঁর কাছে ইসলামী ব্যাংকের পাওনা এক লাখ কোটি টাকার বেশি।
আবদুল কাইয়ূম আরও বলেন, সিঙ্গাপুর থেকে সাইফুল আলমকে কূটনৈতিক মাধ্যমে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা এবং গ্রাহকদের টাকা পরিশোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না—এ মর্মে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই এক মেমোতে জানানো হয়, সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় সাইফুল আলমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেমোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রিটটি করা হয়।
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) যুগ্ম সচিব ড. পীযূষ দত্তকে অনুযায়ী অবসরে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে তাঁর সরকারি চাকরি থেকে অবসর কার্যকর হবে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮–এর ধারা ৪৩(১)(ক) অনুযায়ী তাঁকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অনুকূলে ২০ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এক বছরের অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।
তিনি বিধি অনুযায়ী ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ লাম্পগ্র্যান্টসহ অবসর ও পিআরএলকালীন আর্থিক সুবিধা পাবেন।
ওএসডি হওয়ার আগে ড. পীযূষ দত্ত বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
শাহরিয়ার হাসান, ঢাকা
স্যাম, ফিন ও কোরি—পুলিশের ডগ স্কোয়াডে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা প্রশিক্ষিত এই তিন কুকুরকে নিলামে তোলা হচ্ছে। বয়সের কারণে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় তাদের বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আট বছর ধরে কুকুরগুলো ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বিশেষায়িত ক্যানাইন টিমে দায়িত্ব পালন করেছে। নিয়মিত অপসারণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য থেকে আনা কুকুরগুলোর বয়স বেড়ে যাওয়ায় নিলামে তোলা হচ্ছে।
ডিএমপি ২৫ নভেম্বর দুপুর ১২টায় খোলা দরপত্রের মাধ্যমে নিলামের আয়োজন করেছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রকৃত ব্যবসায়ী, নিলাম ডাককারী, ঠিকাদার ও কুকুরপ্রেমীদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনটি কুকুরের জন্য আলাদা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
অংশগ্রহণকারীদের এক হাজার টাকা জমা দিয়ে নিলামে অংশ নিতে হবে। নিলাম আহ্বান করেছে ডিএমপির লজিস্টিকস শাখা।
সিটিটিসি সূত্র জানায়, ফিন, কোরি ও স্যাম—বার্ধক্যের কারণে এই তিন কুকুর অপারেশনাল কাজে অনুপযোগী। তাই তাদের ক্যানাইন টিম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি অনুষ্ঠিত হবে মিরপুর-১৪-এর পুলিশ লাইনসে ক্যানাইন ইউনিটের প্রাঙ্গণে।
জানতে চাইলে ডিএমপির সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) নাজমুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক পশু-প্রাণিপ্রেমী আছেন, যাঁরা এসব কুকুর কেনেন। আমরা আশা করব, দায়িত্ববান ব্যক্তিরাই শৌখিনতা থেকে এই প্রশিক্ষিত কুকুরগুলো কিনবেন এবং এগুলোকে ভালোভাবে দেখাশোনা করবেন।’
প্রশিক্ষিত ওই তিন কুকুর সম্পর্কে জানা যায়, ফিন একটি পুরুষ ল্যাব্রাডর, যার জন্ম যুক্তরাজ্যে, ১০ মার্চ ২০১৭ সালে; কোরি স্ত্রী ল্যাব্রাডর, জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আর স্যাম পুরুষ জার্মান শেফার্ড, জন্ম ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে। এক বছর বয়সে তাদের বাংলাদেশ পুলিশে যুক্ত করা হয়। সিটিটিসির প্রশিক্ষিত সদস্যরা তাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেন। প্রায় আট বছর ধরে তারা সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন ইউনিটে যুক্ত থেকে নাশকতা প্রতিরোধ, বিশেষ অভিযান ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এদিকে ডিএমপির ক্যানাইন ইউনিট পরিচালনা করে সিটিটিসি। ২০১৬ সালে ইউনিটটি গঠিত হয় ১০টি কুকুর নিয়ে—ছয়টি ল্যাব্রাডর ও চারটি জার্মান শেফার্ড। উদ্বোধনের সময় তৎকালীন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া আরও ১০টি কুকুর কেনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। যুক্তরাজ্য থেকে আনা ওই ১০ কুকুরকে ইংল্যান্ডের ক্যানাইন ট্রেনিং ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে ইউনিটে ৪৩টি কুকুর রয়েছে। বয়সের কারণে চারটি কুকুর নিলামে তোলার কথা থাকলেও কিছুদিন আগে একটি মারা যাওয়ায় এবার তিনটিকে নিলামে তোলা হচ্ছে।
ডিএমপির সূত্র জানায়, যুক্তরাজ্য থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচ পুলিশ সদস্য দেশে ফিরে কুকুরগুলোকে প্রশিক্ষণ দেন এবং পরে ক্যানাইন স্কোয়াড পরিচালনায় আরও ২৫ পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেন।
বিভিন্ন প্রাণিকল্যাণ প্রতিষ্ঠান জানায়, একটি ল্যাব্রাডরের গড় আয়ু ১০ থেকে ১৪ বছর। বড় জাতের হওয়ায় ৬ থেকে ৮ বছর বয়সে তাদের ‘সিনিয়র’ ধরা হয়। বয়স বাড়লে জয়েন্টে চাপ বাড়ে, কর্মক্ষমতা কমে যায়। সংশ্লিষ্ট পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, ৭-৮ বছর বয়সে ল্যাব্রাডরের মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়; থুতনিতে সাদা রং, কর্মচাঞ্চল্য কমে যাওয়া, বেশি ঘুম এবং চলাফেরায় অস্বস্তি দেখা দেয়। এ বয়সে স্থূলতা, জয়েন্ট সমস্যা, হিপ ও এলবো ডিসপ্লাসিয়া এবং ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ে।
জার্মান শেফার্ডও ৭-৮ বছর পর একই ধরনের সমস্যা—আর্থ্রাইটিস, হিপ ও এলবো ডিসপ্লাসিয়া, ডিজেনারেটিভ মায়েলোপ্যাথি, হজমের জটিলতা এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যায় ভোগে। তবে ডিএমপির দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফিন, কোরি ও স্যাম—তিনটিই বর্তমানে সুস্থ আছে।
নিলাম শেষে কুকুরগুলো বিক্রি না হলে কী হবে—এমন প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ অনুযায়ী কোনো প্রাণীর অনিরাময়যোগ্য রোগ হলে বা জটিলতা দেখা দিলে ব্যথামুক্ত ইনজেকশনের মাধ্যমে ডিসপোজাল করার বিধান আছে। নিলামে কেউ না কিনলে তখন সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশে প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে প্রায় ৪ জনের রক্তে ‘উদ্বেগজনক’ মাত্রায় সিসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে বলে ইউনিসেফ এবং বিবিএস এক জরিপে উঠে এসেছে। এতে দেখা গেছে, ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৩৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার মাত্রা নিরাপদ সীমার চেয়ে বেশি। আর অন্তঃসত্ত্বা নারীদের প্রায় ৮ শতাংশের রক্তে শরীরের জন্য ক্ষতিকর এই ধাতবের মাত্রা নিরাপদ সীমার ওপরে।
চিকিৎসাবিদদের মতে, সিসাদূষণ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত করাসহ বিভিন্নভাবে মানবদেহের ক্ষতি করে।
বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের ওপর পরিচালিত এ পর্যন্ত সবচেয়ে বিশদ জরিপ ‘মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০২৫’ (এমআইসিএস ২০২৫)-এর প্রাথমিক ফলাফলে ওপরের তথ্যগুলো উঠে এসেছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং অন্যান্য অংশীদারের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এই জরিপ চালায়।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ইউনিসেফের ভাষ্য, সিসাদূষণের প্রভাব দেশের সব আর্থসামাজিক শ্রেণির ওপর পড়ছে। জরিপ অনুযায়ী, এতে আক্রান্ত শিশুদের অর্ধেকের বেশি ধনী এবং ৩০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে সিসাদূষণের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু খেলনা, সিসামিশ্রিত রং, দূষিত মসলা, পুরোনো ব্যাটারি, কিছু রান্নার পাত্র এবং কলকারখানার দূষণ।
জরিপ প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রায় ৬৩ হাজার পরিবারের ওপর ভিত্তি করে এমআইসিএস ২০২৫ জরিপ চালানো হয়েছে। এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে, যা নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে। জরিপের ফলাফল শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা ও বিকাশে বিদ্যমান অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছে। এ থেকে দেশের সব বিভাগ, জেলা এবং তিনটি সিটি করপোরেশন এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এটি নীতিনির্ধারকদের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।
জরিপে অপুষ্টি বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। কম ওজনের শিশুর হার ২০১৯ সালে যেখানে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ১২ দশমিক ৯ শতাংশে পৌঁছেছে। মায়েদের অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতার হার এখনো অত্যন্ত উঁচু; ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ। কিশোরী মায়ের হার (প্রতি হাজারে) ৮৩ থেকে বেড়ে ৯২ হয়েছে।
জরিপে আরও দেখা গেছে, ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে শিশুশ্রমের হার এখন ৯ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৯ সালে ছিল ৬ দশমিক ৮ শতাংশ।
সাম্প্রতিক সময়ে ৮৬ শতাংশ শিশু কোনো না কোনো সহিংস আচরণের শিকার হয়েছে। বাল্যবিবাহের হার ২০১৯ সালের ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে এখনো প্রায় অর্ধেক মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায়। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫৯ শতাংশের জন্ম নিবন্ধিত হয়েছে। এটি অনেক শিশুকে আইনগত পরিচয় এবং সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে।
জরিপের ফল অনুযায়ী, নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২২। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশই নবজাতক। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশু জন্মের হার বৃদ্ধি স্বাস্থ্যঝুঁকি ও অর্থনৈতিক চাপ—উভয়ই বাড়াচ্ছে। মাত্র ৪৬ শতাংশ নারী গর্ভধারণের প্রথম চার মাসের মধ্যে প্রসব-পূর্ব সেবা গ্রহণ করেন।
সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা বলেছেন, গর্ভধারণের প্রথম থেকে মাতৃসেবা জোরদার করা নবজাতকদের জন্য স্বাস্থ্যকর শুরু নিশ্চিত করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
জরিপে দেখা গেছে, স্যানিটেশন সেবা পাওয়ার সুযোগ বেড়ে ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু নিরাপদ উৎসের পানীয় জল প্রাপ্তির হার ৩৯ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এর অর্থ হলো, দেশের ১০ কোটির বেশি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পানীয় জলের প্রায় অর্ধেক উৎস এবং গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত পানির ৮০ শতাংশের বেশি নমুনায় ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে।
গত বছরে জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত দুর্যোগ ১০ দশমিক ২ শতাংশ পানির উৎসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন-সহনশীল অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
জরিপের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উচ্চ হার (৮০ শতাংশ) বজায় থাকলেও উচ্চতর স্তরে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে কমেছে। অনেক শিশু মৌলিক দক্ষতা অর্জন ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী শিশুদের ৬ থেকে ৭ শতাংশ স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে। শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি এবং মৌলিক লেখাপড়া নিশ্চিত করার জন্য ‘উদ্ভাবনী পদ্ধতির’ প্রয়োজন বলে মনে করছে ইউনিসেফ।
জরিপের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার, বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স।
রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, ‘জরিপটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রকাশিত হলো। এতে অগ্রগতি ও চলমান চ্যালেঞ্জ—উভয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। বাল্যবিবাহ ও শিশুমৃত্যুর হার কমা প্রমাণ করেছে, অগ্রগতি সম্ভব। তবে সিসাদূষণ এবং শিশুশ্রমের মতো সংকট লাখ লাখ শিশুকে তাদের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করছে। বেড়ে চলা সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের হার নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।’
আলেয়া আক্তার বলেন, এবারের এমআইসিএস আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও প্রাসঙ্গিক। কারণ, এতে প্রথমবারের মতো গর্ভবতী নারী এবং অল্পবয়সী শিশুদের মধ্যে অ্যানিমিয়া (রক্তস্বল্পতা) এবং ভারী ধাতু দূষণের মাত্রা পরীক্ষার নতুন মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ ডিআইজি (প্রশাসন) পদে থাকা কাজী মো. ফজলুল করিমকে পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর হিসেবে বদলি করা হয়েছে। তবে এই পদে নতুন করে কাউকে দেওয়া হয়নি। বেশ কিছুদিন শূন্য থাকা গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে শিল্পাঞ্চল পুলিশের ডিআইজি মো. ইসরাইল হাওলাদারকে।
এ ছাড়া ছয়টি জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলমকে গাইবান্ধায়, দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মো. মারুফাত হোসাইনকে ফরিদপুরে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার মো. মিজানুর রহমানকে দিনাজপুরে, হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমানকে পাবনায়, ডিএমপির গৌতম কুমার বিশ্বাসকে হবিগঞ্জে এবং ডিএমপির মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনকে নীলফামারীর পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপনে এসব কর্মকর্তাসহ মোট ৩৮ জন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলির তথ্য জানানো হয়েছে।
বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে পুলিশ টেলিকমের ডিআইজি মো. রফিকুল হাসান গনিকে হাইওয়ে পুলিশে, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. নজরুল ইসলামকে এবিপিএন সদর দপ্তরে, গাইবান্ধার পুলিশ সুপার নিশাত এ্যাঞ্জেলাকে পুলিশ সদর দপ্তরে, ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিলকে পিবিআইয়ে, পাবনার পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খানকে সিআইডিতে এবং নীলফামারীর পুলিশ সুপার আবুল ফজল মহম্মদ তারিক হাসান খানকে পিবিআইয়ে বদলি করা হয়েছে।
এর বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ২৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে।
যেসব পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে —
