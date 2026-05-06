ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে ইউনেসকো প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ইউনেসকোর হেড অব অফিস ও কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ড. সুজান ভাইজের নেতৃত্বাধীন দল। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউনেসকোর হেড অব অফিস ও কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ড. সুজান ভাইজের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় গণমাধ্যম, সাংবাদিকতার বিস্তারিত, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাতে আসে ইউনেসকোর প্রতিনিধি দলটি।

আলোচনায় ডেপুটি স্পিকার বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য ও অপতথ্য ছড়িয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয়ে সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি প্রতিনিধি দলকে অবগত করেন।

ডেপুটি স্পিকার আরও বলেন, ইউনেসকোর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম থেকে বাংলাদেশের শিশুরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। সাইবার অপরাধ ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা জরুরি।

ইউনেসকো প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণমাধ্যম উন্নয়ন, তথ্য যাচাই, সাংবাদিকতার পেশাগত মানোন্নয়ন এবং নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করবে।

এ সময় ইউনেসকো প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিইউনেসকোকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসংসদজাতীয় সংসদডেপুটি স্পিকার
লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

'কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ' নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

