নামের আগে অ্যাডভোকেট যুক্ত করতে চান হুইপ দুলু, ইসির না

জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) নামের আগে ‘অ্যাডভোকেট’ যোগ করতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আবেদন করেছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। তবে অর্জিত পদবি নামের আগে যুক্ত করার বিধান না থাকায় তা না-মঞ্জুর করেছে ইসি। আজ বুধবার এনআইডি অনুবিভাগের কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।
জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপি দলীয় হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু জাতীয় পরিচয়পত্রে নিজ নাম সংশোধন করে ‘অ্যাডভোকেট’ যোগ করার আবেদন করেন। অর্জিত পদবি নামের আগে যুক্ত করার বিধান না থাকায় কমিশন তা না-মঞ্জুর করেছে। পরবর্তীতে তিনি পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন। তবে কমিশন এখনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।
সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে, নামের আগে পদবি ব্যবহারের সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর নামের আগেও ডাক্তার লেখা হয়নি। শুধু নাম হবে, পদবি হবে না।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে আদালতের আদেশ থাকায় বিচারপতি নামের আগে যোগ করা হয়। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাও এনআইডির একটি অংশে রাখা হয়। ভোটার তালিকা আইন-২০০৯ অনুযায়ী নামের প্রারম্ভে ‘ড.’, ‘প্রফেসর’, ‘হাজি’, ‘আলহাজ্ব’, ‘অ্যাডভোকেট’ প্রভৃতিসহ অন্য কোনো পদবি বা উপাধি যুক্ত করে নাম সংশোধন করার সুযোগ নেই।
প্রথম ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে জনপ্রতি যাত্রীভাড়া ২ টাকা ৩৮ পয়সা থেকে ১৪ পয়সা বাড়িয়ে ২ টাকা ৫২ পয়সা করা হয়েছে। এ ছাড়া জনপ্রতি সর্বনিম্ন যাত্রীভাড়া ২৯ টাকা থেকে ৩ টাকা বাড়িয়ে ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
সরকারের প্রস্তুতি এবং গণমাধ্যমের চাহিদার মধ্যে বর্তমানে একটি স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় দুর্বলতারই প্রতিফলন। তবে এই সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হওয়ায় দ্রুত আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ করা সম্ভব হবে বলে আশা করি...২ ঘণ্টা আগে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ জেলা পর্যায়ে সর্বত্র দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচারাভিযানের জন্য জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বুধবার ডিসি সম্মেলনের শেষ দিনে ডিসিদের সঙ্গে অধিবেশন শেষে দুদকের সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।২ ঘণ্টা আগে
খুব সহজে এখন অনলাইনভিত্তিক মিডিয়া চালু করা যাচ্ছে। সেখানে নীতিমালার একটা অভাব আছে—এটা আপনারাও (উপস্থিত সাংবাদিক) নিশ্চয় স্বীকার করবেন। জেলা প্রশাসকদের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা এসেছে যে—সাংবাদিক হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও আচরণবিধি থাকা প্রয়োজন, যাতে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনে প্রশাসন ও গণমাধ্যম...২ ঘণ্টা আগে