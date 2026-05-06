নামের আগে অ্যাডভোকেট যুক্ত করতে চান হুইপ দুলু, ইসির না

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ২০: ০১
জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) নামের আগে ‘অ্যাডভোকেট’ যোগ করতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আবেদন করেছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। তবে অর্জিত পদবি নামের আগে যুক্ত করার বিধান না থাকায় তা না-মঞ্জুর করেছে ইসি। আজ বুধবার এনআইডি অনুবিভাগের কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপি দলীয় হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু জাতীয় পরিচয়পত্রে নিজ নাম সংশোধন করে ‘অ্যাডভোকেট’ যোগ করার আবেদন করেন। অর্জিত পদবি নামের আগে যুক্ত করার বিধান না থাকায় কমিশন তা না-মঞ্জুর করেছে। পরবর্তীতে তিনি পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন। তবে কমিশন এখনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।

সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে, নামের আগে পদবি ব্যবহারের সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে আরও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর নামের আগেও ডাক্তার লেখা হয়নি। শুধু নাম হবে, পদবি হবে না।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে আদালতের আদেশ থাকায় বিচারপতি নামের আগে যোগ করা হয়। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাও এনআইডির একটি অংশে রাখা হয়। ভোটার তালিকা আইন-২০০৯ অনুযায়ী নামের প্রারম্ভে ‘ড.’, ‘প্রফেসর’, ‘হাজি’, ‘আলহাজ্ব’, ‘অ্যাডভোকেট’ প্রভৃতিসহ অন্য কোনো পদবি বা উপাধি যুক্ত করে নাম সংশোধন করার সুযোগ নেই।

