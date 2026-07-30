ফার্নেস অয়েলের দাম লিটারে কমল ৮ টাকা ৭১ পয়সা

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েলের দাম আবারও কমিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েলের দাম ১০৯ টাকা ১০ পয়সা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকা ৩৯ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন এ মূল্য আজ বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর থেকে কার্যকর হবে।
আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে এক আদেশে জানিয়েছে বিইআরসি।
এর আগে গত ৩০ জুন ফার্নেস অয়েলের দাম সর্বশেষ সমন্বয় করা হয়, যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছিল। তখন প্রতি লিটারের দাম ১১৩ টাকা ৫৪ পয়সা থেকে কমিয়ে ১০৯ টাকা ১০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। তারও আগে এক দফায় প্রতি লিটারে ২৪ টাকা ৫৯ পয়সা দাম বাড়ানো হয়েছিল।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো গণশুনানির পর ফার্নেস অয়েলের মূল্য নির্ধারণ করে বিইআরসি। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের ওঠানামার সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতি মাসেই এ জ্বালানির মূল্য পর্যালোচনা ও সমন্বয় করছে কমিশন।
বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফার্নেস অয়েল অন্যতম প্রধান জ্বালানি। ফলে এর মূল্য কমায় ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ব্যয় কিছুটা কমতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
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