আওয়ামী লীগ স্টাইলে দেশ পরিচালনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে: জামায়াতের এমপি রফিকুল

আওয়ামী লীগ সরকারের মতো দেশ পরিচালনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে জাতীয় সংসদে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেছেন, ‘আসলে সব জায়গায় কিন্তু আওয়ামী স্টাইলে দেশ পরিচালনার একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যেটা আমাদের কারোর জন্যই ভালো নয়; দেশের জন্য ভালো নয়।’
আজ বুধবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
সরকারের বয়স দুই মাস উল্লেখ করে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য রফিকুল বলেন, ইতিমধ্যে দলীয়করণ শুরু হয়ে গেছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে, বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে মেয়র নিয়োগ করা হয়েছে। সচিবালয় থেকে শুরু করে যেসব অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ফ্যাসিবাদের আমলে ওএসডি হয়েছিলেন, এখন আবার তাঁদের ওএসডি করা হচ্ছে।
স্বাস্থ্য বিভাগে এসব বেশি করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন জামায়াতের এই সংসদ সদস্য।
রফিকুল ইসলাম বলেন, সরকারি দলের লোকদের বক্তব্য শুনলে মনে হয়—দেশে আর কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো বিরোধী দল।
১৯৯৭ সাল থেকে একসঙ্গে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামীর এই এমপি বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত আমরা তো প্রায় একসঙ্গেই ছিলাম। তখন তো কেউ সমস্যার কথা বলেন নাই।’
রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এই নির্বাচনের পরে আমরা জামায়াত এত খারাপ হয়ে গেলাম যে—এখন বাংলাদেশে কোনো জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতির কোনো কথা নাই; তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নাই; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে সারা দেশে, এ ব্যাপারে সরকারি দলের কোনো বক্তব্য নাই; বক্তব্য হলো জামায়াতে ইসলামী।’
আইজিপির বক্তব্যের আগে ৯টি অ্যাপ ও সফটওয়্যার উদ্বোধন করা হয়। সেগুলো হলো এআই-বেজড রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্ট ভায়োলেশন ডিটেকশন সিস্টেম, হোটেল বোর্ডার ইনফরমেশন সিস্টেম, হ্যালো ডিএমপি অ্যাপ, ডিএমপি অনলাইন ট্রেনিং সিস্টেম, ডিএমপি রেসিডেন্স অ্যালোকেশন সিস্টেম, ডিএমপি লিভ ম্যানেজমেন্ট...২৮ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগ জুলাইয়ের রক্তের দাগ মুছে না ফেলা পর্যন্ত এ বিতর্কের মীমাংসা হবে না; একইভাবে ’৭১-এর গণহত্যার প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য অবস্থান না নেওয়া পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিতর্ক চলবে। বিএনপি এই বিতর্ক চালিয়ে যাবে সংবিধানের মধ্যে, সংসদের মধ্যে, গণতন্ত্রের মধ্যে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে...১ ঘণ্টা আগে
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদারণ চুল্লিতে জ্বালানি শলাকা স্থাপন শুরুর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো পরমাণু বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা দেখার ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে। প্রায় ৯ বছরের নির্মাণকাজ শেষে সংবেদনশীল পরমাণু জ্বালানি স্থাপনের এই প্রক্রিয়াকে নির্মাণ পর্ব থেকে উৎপাদন পর্বের রূপান্তর হিসেবে অভিহিত...২ ঘণ্টা আগে
বজ্রপাতে ৭ জেলায় ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পটুয়াখালীতেই মারা গেছেন তিনজন। পটুয়াখালী ও জামালপুরে দুজন করে মারা গেছেন। এ ছাড়া বাগেরহাট, গাজীপুর, রংপুর ও রাজবাড়ীতে মারা গেছেন একজন করে।২ ঘণ্টা আগে