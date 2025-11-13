Ajker Patrika
জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ বেলা আড়াইটায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৩
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতির উদ্দেশে আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটায় ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেস উইং জানায়, ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ আজ বেলা আড়াইটায় বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি নিউজ ও বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে।’

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। গণভোটের দিনক্ষণ ও সনদে থাকা আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) গণভোটে না থাকায় বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন দল বিপরীত অবস্থানে আছে। এমন অবস্থায় দলগুলোকে আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে গত ৩ অক্টোবর সরকার থেকে অনুরোধ করা হয়। দলগুলো তাতে একমত হতে পারেনি।

এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়, যা নিয়ে দুপুরে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা।

