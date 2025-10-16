Ajker Patrika
> জাতীয়

রেলের দুই সাবেক মহাপরিচালকসহ ১৮ জনের নামে মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সরকারি অর্থে কেনাকাটায় বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাবেক দুই মহাপরিচালকসহ ১৮ সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আসামিরা ১৭ ধরনের পণ্য ক্রয়ে প্রকৃত বাজারদর যাচাই না করে সর্বোচ্চ ৩৩ গুণ পর্যন্ত বেশি দামে পণ্য কিনে ২ কোটি ১৮ লাখ ১৪ হাজার ১৯৬ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ সংস্থাটির উপসহকারী পরিচালক মো. রোকনুজ্জামান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

মামলায় আসামিরা হলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের সাবেক মহাব্যবস্থাপক খোন্দকার শহিদুল ইসলাম, সাবেক সিওসি (পশ্চিম) মো. খায়রুল আলম, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) মো. মজিবুর রহমান, সাবেক সিওসি (পশ্চিম) মো. বেলাল হোসেন সরকার, সাবেক এসিওএস মো. জাহিদ কাওছার, সাবেক ডেপুটি সিসিএম (পশ্চিম) ফুয়াদ হোসেন আনন্দ, সাবেক ডিএফএ শ্যামলী রানী রায়, সাবেক উচ্চমান সহকারী (বর্তমানে সিওসি—পূর্ব) মো. আলামিন তালুকদার, সাবেক ডিএফএ (অর্থ—পশ্চিম) মো. আলমগীর হোসেন, সাবেক সিওপিএস (পশ্চিম) এ এম এম শাহনেওয়াজ, সাবেক এফএ অ্যান্ড সিএও (পশ্চিম) মো. শরিফুল ইসলাম, সাবেক ডেপুটি সিওপিএস (পশ্চিম) মোছা. হাসিনা খাতুন, সাবেক এফএ অ্যান্ড সিএও (পশ্চিম) মো. মসিহ উল হাসান, সাবেক এসিসিএম (পশ্চিম) শেখ আব্দুল জব্বার, সাবেক অতিরিক্ত এফএ অ্যান্ড সিএও (পশ্চিম) মো. গোলাম রব্বানী, গোলাম রহমান, সাবেক এফএ অ্যান্ড সিও (পশ্চিম) সরোজ কান্তি দেব ও সাবেক সিসিএম (পশ্চিম) মিহির কান্তি গুহকে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা, জালিয়াতি ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে রেলওয়ের ১৭ প্রকার পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারদর যাচাই না করে অতিরিক্ত দর নির্ধারণ করেন। পরে মূল্যায়ন কমিটি, অনুমোদনকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের সহায়তায় সরকারি অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি ঘটানো হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত এসব কর্মকাণ্ডের অভিযোগে আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

অনিয়মদুর্নীতিরেলওয়েমামলাঅভিযোগদুদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

অনলাইন জুয়ার দায় সরকার এড়াতে পারে না: মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

অনলাইন জুয়ার দায় সরকার এড়াতে পারে না: মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

ফের সম্প্রচারে ফিরছে গ্রিন টিভি

ফের সম্প্রচারে ফিরছে গ্রিন টিভি

রেলের দুই সাবেক মহাপরিচালকসহ ১৮ জনের নামে মামলা

রেলের দুই সাবেক মহাপরিচালকসহ ১৮ জনের নামে মামলা

৪ কোটি টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ: সাবেক এএসপি জিয়াউরের নামে মামলা করবে দুদক

৪ কোটি টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ: সাবেক এএসপি জিয়াউরের নামে মামলা করবে দুদক