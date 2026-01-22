Ajker Patrika
জাতীয়

ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং
ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগের মতো মোবাইল ফোন এবং আই-ব্যাংকিং সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে সীমিত করা হবে। তা কীভাবে করা যায়, সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনের ভোট, গণভোট ও পোস্টাল ব্যালট মিলিয়ে ব্যালটসংখ্যা বেশি থাকার কারণে এবার ভোট গণনায় বেশি সময় লাগবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান সচিব।

ভোট গণনায় সময় বেশি লাগবে জানিয়ে আখতার আহমেদ বলেন, ‘এবার ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র। ভোটাররা দুই ব্যালটে ভোট দেবেন। আবার অনেক আসনে পোস্টালের সংখ্যা বেশি আছে। তা ছাড়া, বিদেশের জন্য এক ধরনের, আর দেশের জন্য এক ধরনের পোস্টাল ব্যালট থাকবে। তাই সব মিলিয়ে ভোট গণনায় বেশি সময় লাগবে।’

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে সচিব বলেন, ৮৩ জন বিদেশি পর্যবেক্ষককে নির্বাচন দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৬ জন আসবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া ৫০ জন বিদেশি সাংবাদিক ও ৭৮ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এনআইডি সংগ্রহ নিয়ে হুঁশিয়ারি

আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ইসি জানায়, নির্বাচনী প্রচারণার আড়ালে ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংগ্রহের অভিযোগ ইসির নজরে এসেছে। আইন অনুযায়ী, অন্যের এনআইডি বহন কিংবা হস্তান্তর করা যাবে না। বিধি অনুযায়ী এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভোটারদের এনআইডি সংগ্রহের অভিযোগের বিষয়ে সচিব বলেন, ‘এনআইডি সংগ্রহের বিষয়টি নজরে আসায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কেউ নিজের এনআইডি অন্যকে দেবেন না। অন্যের এনআইডি কেউ নেবেন না।’

এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে আখতার আহমেদ বলেন, ‘ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা এখন বলতে পারছি না।’

ইসিতে রুমিন ফারহানা

এদিকে আজ নির্বাচন ভবনে এসে দুই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছেন বিএনপির বহিষ্কারকৃত নেতা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা। পরে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। নির্বাহী হাকিমকে ‘বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর’ মাধ্যমে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমি লিখিত জবাব দিয়েছি। আর আজকে ইসিতেও একটা জবাব দিয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রশাসন এবং পুলিশের যতটা নিরপেক্ষ থাকবার কথা, ততটা নিরপেক্ষ নয়। আমার কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে, তাদের পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয় নাই। বিষয়গুলো কমিশনকে জানিয়েছি।’

বিষয়:

ইসিনির্বাচন কমিশনমোবাইল ব্যাংকিংত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গোপালগঞ্জ-৩: বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারে সাবেক বিএনপি নেতা হাবিব

বাংলাদেশে জামায়াতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে চায় যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন কূটনীতিকের অডিও ফাঁস

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

চীন–বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে উত্তেজনা, ‘অসৎ উদ্দেশ্য’ বলল চীন

চীন–বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে উত্তেজনা, ‘অসৎ উদ্দেশ্য’ বলল চীন

ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং

ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নবম বেতন কমিশন: সরকারি চাকরিজীবীদের কোন পে স্কেলে বেতন বেড়ে কত হচ্ছে

নবম বেতন কমিশন: সরকারি চাকরিজীবীদের কোন পে স্কেলে বেতন বেড়ে কত হচ্ছে