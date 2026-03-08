Ajker Patrika
জাতীয়

মূল্যস্ফীতি কী, জনজীবনে এর প্রভাব কী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মূল্যস্ফীতি কী, জনজীবনে এর প্রভাব কী
প্রতীকী ছবি

দেশে মূল্যস্ফীতি আবারও ৯ শতাংশের ঘরে উঠেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি থাকলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, মূল্যস্ফীতি আসলে কী? জনজীবনে এর প্রভাবইবা কী?

মূল্যস্ফীতি কী

মূল্যস্ফীতি মূলত পণ্য ও সেবার সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধিকে বোঝায়। এটি অনেকটা পরোক্ষ করের মতো প্রভাব ফেলে। সহজ কথায়, মূল্যস্ফীতি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য ও সেবার দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে টাকার মান কমে যাওয়া প্রবণতা। অর্থাৎ আগের চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে একই পরিমাণ পণ্য বা সেবা কিনতে বাধ্য হওয়াই হলো মূল্যস্ফীতি। এর ফলে টাকার মান কমে যায়, বেড়ে যায় জীবনযাত্রার ব্যয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে কোনো পণ্য ও সেবা কিনতে যদি ১০০ টাকা খরচ হতো, তাহলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে একই জিনিস কিনতে গড়ে ১০৯ টাকা ১৩ পয়সা খরচ করতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় খরচ বেড়েছে ৯ টাকা ১৩ পয়সা।

মূল্যস্ফীতি কেন হয়

মূল্যস্ফীতির পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রধান কারণগুলো হলো চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি, ডলার সংকট ও টাকার অবমূল্যায়ন, সিন্ডিকেট ও মজুতদারি, সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি ইত্যাদি।

মানুষের যখন আয় বাড়ে, তখন তার ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সে তখন বেশি অথবা অপেক্ষাকৃত দামি পণ্য কিনতে চায়। সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতে এই বিষয়টির প্রভাব পড়ে। আবার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে গেলেও পণ্যের দাম বেড়ে যায়। জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ বা কাঁচামালের দাম বাড়লেও পণ্যের দাম বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকা ছাড়লে টাকার মান কমে গিয়ে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চাপে পড়লে কিংবা বাজারে ডলার সংকট তৈরি হলে টাকার মান কমে গিয়ে আমদানি খরচ বেড়ে যায়। সিন্ডিকেট ও মজুতদারির কারণে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়, ফলে পণ্যের দাম বাড়ে।

নয় মাস পর আবার ৯ শতাংশের ঘরে মূল্যস্ফীতিনয় মাস পর আবার ৯ শতাংশের ঘরে মূল্যস্ফীতি

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরবরাহ ব্যবস্থা, বাজার ব্যবস্থাপনা এবং মুদ্রানীতির সমন্বয় না হলে মূল্যস্ফীতি দ্রুত কমানো কঠিন। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি থাকলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়।

বিষয়:

বাংলাদেশপরিসংখ্যান ব্যুরোমূল্যস্ফীতিঅর্থনীতির খবরবিবিএস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক আইজিপি বেনজীরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ফিলিং স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ বাসে আগুন, শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

ইসরায়েলি হামলায় তেহরানে ‘আগুনের নদী’, বিষাক্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

সম্পর্কিত

কুকুর হত্যায় তিনজনের দুই বছরের কারাদণ্ড

কুকুর হত্যায় তিনজনের দুই বছরের কারাদণ্ড

ইমাম-পুরোহিত-যাজকেরা মাসে পাবেন ৫ হাজার টাকা, উদ্বোধন ১৪ মার্চ

ইমাম-পুরোহিত-যাজকেরা মাসে পাবেন ৫ হাজার টাকা, উদ্বোধন ১৪ মার্চ

ফ্যামিলি কার্ড এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যের চেতনাকে প্রতিফলিত করে: প্রধানমন্ত্রী

ফ্যামিলি কার্ড এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যের চেতনাকে প্রতিফলিত করে: প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে খালেদা জিয়ার পুরস্কার গ্রহণ করলেন জাইমা রহমান

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে খালেদা জিয়ার পুরস্কার গ্রহণ করলেন জাইমা রহমান