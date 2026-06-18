সারা দেশের খালি মাঠের তালিকা ৩০ জুনের মধ্যে চেয়েছে সরকার

যুব সমাজকে মাদক ও মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রেখে মাঠমুখী করতে বিদ্যমান খেলার মাঠগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ জন্য আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সারা দেশের খালি মাঠের তালিকা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দেশের সব মহানগরসহ গ্রামীণ জনপদে তরুণ প্রজন্মের জন্য খেলার মাঠের সুব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হকের সভাপতিত্বে এক আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুব সমাজকে মাদক ও মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রেখে মাঠমুখী করতে এবং সুস্থ-সবল প্রজন্ম গড়ে তুলতে বিদ্যমান খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং নতুন খেলার মাঠ স্থাপনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ে সভায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়।
সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী দেশের সব জেলায় ও উপজেলায় তথ্য-উপাত্ত সংবলিত খালি মাঠের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে এই তালিকা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে খেলার মাঠ প্রস্তুতির কাজ শুরু করব। তরুণ যুবদের খেলার সুযোগ সৃষ্টিতে কোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় না জড়িয়ে সবাইকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।
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