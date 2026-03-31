Ajker Patrika
জাতীয়

দেশে মার্চে ৪৭ নারী হত্যা, ধর্ষণ ৫৭

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ২০: ০২
প্রতীকী ছবি

দেশে চলতি মার্চে ৪৭ জন নারী ও কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এ মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৫৭ জন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নারী ও কন্যা নির্যাতন-বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতি মাসে এ প্রতিবেদন তৈরি করে মহিলা পরিষদ। আজ মঙ্গলবার মার্চ মাসের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্চ মাসে ১৯০ জন নারী ও কন্যা (যাদের বয়স ১৮ বছরের কম) নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ৩৫ জন কন্যাসহ মোট ৫৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পরে হত্যার শিকার হয়েছে পাঁচজন। এ ছাড়াও ছয়জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে ১২ জন। বিভিন্ন কারণে আটজন কন্যাসহ মোট ৪৭ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ১৭ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

মহিলা পরিষদের তথ্য বলছে, মার্চে অ্যাসিড দগ্ধের শিকার হয়েছে একজন নারী। অগ্নিদগ্ধ হয়েছে তিনজন। এর মধ্যে অগ্নিদগ্ধের কারণে মৃত্যু হয়েছে একজনের। যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে পাঁচজন। এর মধ্যে যৌতুকের কারণে হত্যার শিকার হয়েছে তিনজন। পারিবারিক সহিংসতায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে দুজন। গৃহকর্মী হত্যার ঘটনা ঘটেছে একটি।

মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, মার্চে ১৪ জন নারী ও কন্যার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে আত্মহত্যার প্ররোচনার শিকার পাঁচজন। এ ছাড়াও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে একজন। দুজন কন্যাসহ পাঁচজন অপহরণচেষ্টার শিকার হয়েছে।

বিষয়:

নির্যাতনধর্ষণনারী নির্যাতনহত্যাশিশু নির্যাতনমহিলা পরিষদশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

