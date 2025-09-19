Ajker Patrika
> জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন

রাকসু ও চাকসু নির্বাচনে মেশিনে ভোট গণনা হবে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে মেশিনের সহায়তায় ভোট গণনা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছাত্র সংসদের এই দুই নির্বাচন ঘিরে সার্বিক প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

হাতে গণনার কারণে জাকসু নির্বাচনের ফল প্রকাশ করতে তিন দিন লেগেছে। রাকসু ও চাকসু নির্বাচনে ভোট গণনার পদ্ধতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির কর্তৃপক্ষ কী বলেছে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মেশিনে ভোট গুনলে সময় লাগে না।

তারা নিজেদের ক্ষেত্রে আলোচনা করেছে, যাতে মেশিনে গণনা করা হয়।

ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের বিষয়টি তুলে ধরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই নির্বাচনগুলো দেখে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এটা কীভাবে প্রয়োগ করতে পারব, এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে বসেছিলাম। তাঁরা খুব ভালো ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে।

নির্বাচন দুটি খুব ভালোভাবে হবে বলে আশা করা হচ্ছে জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দুটি বিশ্বিবদ্যালয়ের নির্বাচন ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সামনের নির্বাচনগুলো কীভাবে করতে হবে, ছোটখাটো কিছু ভুলত্রুটি থাকলে সেগুলো কীভাবে দূর করা যায়, আগামীতে কীভাবে সংশোধন করা যায়—এসব বিষয় নিয়ে মূল আলোচনা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, রাকসু ও চাকসু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্বেগ জানায়নি। নির্বাচন দুটি খুব ভালোভাবে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ জন্য সাংবাদিকদেরও সহায়তা কামনা করেন তিনি।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেন, ‘রাকসু ও চাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। আশা করা হচ্ছে, ভালোভাবে নির্বাচন দুটি আমরা সম্পন্ন করতে পারব।’

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, যে কারণেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচন একটা জাতীয় আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সামনে আরও দুটো নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা নেওয়া, উত্তম চর্চা, কোনগুলো কাজ করেছে, কোনগুলো কাজ করেনি, এ বিষয়গুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে বলেছেন। দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান থাকায় অল্প সময়ের নোটিশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজন আসতে পারেননি।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরউপদেষ্টারাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার পতনের আগের দিন ড. ইউনূসের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা হয়: নাহিদ

ডিএমপি কমিশনারের বার্তা: ঝটিকা মিছিল হলে ওসি ও পরিদর্শক প্রত্যাহার

কুমিল্লায় ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পুলিশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর অর্ধগলিত লাশ, মৃত্যু ১০-১২ দিন আগে: পুলিশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

জুলাই জাতীয় সনদ: গণভোটের সময়-প্রশ্ন নিয়েদলগুলোর মধ্যে মতভেদ

জুলাই জাতীয় সনদ: গণভোটের সময়-প্রশ্ন নিয়েদলগুলোর মধ্যে মতভেদ

রাকসু ও চাকসু নির্বাচনে মেশিনে ভোট গণনা হবে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাকসু ও চাকসু নির্বাচনে মেশিনে ভোট গণনা হবে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বদলে যাচ্ছে পানিচক্র, বাড়ছে ক্ষতি

বদলে যাচ্ছে পানিচক্র, বাড়ছে ক্ষতি

দায়িত্বে অবহেলায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের শাস্তি বাড়ছে

দায়িত্বে অবহেলায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের শাস্তি বাড়ছে