যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের ‘বড় সাফল্য’: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের ‘বড় সাফল্য’ অর্জন করেছে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি সফরে থাকা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।
আজ শনিবার প্রেস উইংয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করতে, বৃহত্তর বাজারে প্রবেশের দরজা খোলার এবং তার গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের জন্য নতুন সুযোগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অর্জন করেছে।
‘বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি সফরে থাকা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমানের একটি অনুরোধের প্রতিক্রিয়ায়, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত জ্যামিসন গ্রিয়ার মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান ২০% পারস্পরিক শুল্ক হ্রাসের সম্ভাবনা বাড়াতে সম্মত হয়েছেন, যা এটিকে আরও সঙ্গতিপূর্ণ করে আনবে আঞ্চলিক প্রতিযোগীরা।’
উভয় পক্ষই বাংলাদেশের রপ্তানি অগ্রাধিকার সমর্থন করতে ‘উদ্ভাবনী এবং অগ্রগামী’ সমাধান তৈরি করেছে তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ড. রহমান এবং রাষ্ট্রদূত গ্রিয়ারের গতকাল আলোচনা করা একটি প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পের অধীনে, বাংলাদেশ টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানি জন্য মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত অ্যাক্সেস পাবে যা বর্গমিটার ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনযুক্ত তুলো এবং মানবজাত ফাইবার টেক্সটাইল ইনপুটের আমদানি সমতুল্য।’
এতে আরো বলা হয়, এই সৃজনশীল, জয়-জয় পদ্ধতি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যকে শক্তিশালী করে, বাংলাদেশী প্রস্তুতকারক ও শ্রমিকদের সমর্থন করে, এবং মার্কিন উৎপাদকদের সাথে সরবরাহ-শৃঙ্খল সম্পর্ক জোরদার করে। এটি মার্কিন-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান গতি এবং সদিচ্ছা প্রতিফলিত করে এবং বাংলাদেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য সম্ভাবনার জন্য একটি প্রতিশ্রুতিশীল নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করে।
