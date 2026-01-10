Ajker Patrika
জাতীয়

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের মার্কিন দূতাবাসমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শাহজাদপুরে ব্যারিকেড দিয়ে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহজাদপুরে ব্যারিকেড দিয়ে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মুক্তির দাবিতে মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বামপন্থী দলগুলোর জোট গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। তবে শাহজাদপুরেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ।

আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর সুবাস্তু নজর ভ্যালির সামনে থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

এ সময় ‘মাদুরোকে অপহরণ কেন, ট্রাম্প জবাব চাই’, ‘মাদুরোর মুক্তি চাই, দিতে হবে দিয়ে দাও’, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংস হোক, নিপাত যাক’ প্রভৃতি স্লোগান দেন জোটের নেতা-কর্মীরা।

মিছিলটি শাহজাদপুরের কনফিডেন্স টাওয়ারের সামনে গেলে সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। পরে সেখানেই সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা।

