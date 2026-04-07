ঝিনাইদহের নতুন ডিসি নোমান হোসেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঝিনাইদহের নতুন ডিসি নোমান হোসেন
মো. নোমান হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব) মো. নোমান হোসেনকে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

এই কর্মকর্তাকে ডিসি নিয়োগ দিয়ে আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলাদা প্রজ্ঞাপনে ঝিনাইদহের ডিসি মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদকে ডিসি পদ থেকে প্রত্যাহার করে পরবর্তী পদায়নের জন্য তাঁর চাকরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

