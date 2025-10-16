Ajker Patrika
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুক্রবারই, বাদ পড়লে পরেও স্বাক্ষর করা যাবে: আলী রীয়াজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ৩০
ছবি: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ছবি: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতভিন্নতার পরও আগামীকাল শুক্রবার পূর্বনির্ধারিত সময়েই জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এই অনুষ্ঠানে সব রাজনৈতিক দল অংশ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তবে কোনো দল বাদ পড়লেও পরে স্বাক্ষরের সুযোগ থাকছে বলে তিনি জানান।

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদের এলডি হলে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান আলী রীয়াজ। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলী রীয়াজ বলেন, ‘নোট অব ডিসেন্টসহ ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সনদই শুক্রবার স্বাক্ষর হবে। বিভিন্ন রকমের মতভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা আশা করি, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, সেই দলগুলোর নেতারা উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা সনদে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে আরেকটি পর্যায়ে আমরা অগ্রসর হতে পারব।’

তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া আগে না দেখে কোনোভাবেই সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে এনসিপি যে ঘোষণা দিয়েছে, তা দুঃখজনক। আমরা বুঝতে পারি, এটি তাদের রাজনৈতিক অবস্থান। তবে আমরা এখনো আশাবাদী, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তারা সনদে স্বাক্ষর করবে। কমিশন ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে—সনদে স্বাক্ষরের পরই বাস্তবায়নের প্রস্তাব সরকারকে দেওয়া হবে। আমরা আশা করি, এনসিপি এতে অংশ নেবে।’

তবে সংলাপে অংশ নেওয়া কোনো দল শুক্রবারের অনুষ্ঠানে জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করলে পরেও স্বাক্ষরের সুযোগ থাকছে বলে জানান জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি।

সনদ বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদের (৩১ অক্টোবর) মধ্যেই জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ একটি সুপারিশ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকেও এই সময়ের মধ্যেই সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে কমিশন আশা করে।

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সব রকমের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো অব্যাহত রয়েছে। এর পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

জুলাই সনদ প্রণয়নের জন্য সংলাপে অংশ নিয়ে সহযোগিতার জন্য দলগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা অপেক্ষায় আছি, শুক্রবার সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তারা সকলে উপস্থিত থেকে সই করে গত এক বছরের দীর্ঘ চেষ্টার একটা পর্যায়ে উপনীত হতে পারব। তবে এই সনদ কেবল এক বছরের প্রচেষ্টার ফসল নয়, দীর্ঘদিন ধরে দেশের মানুষের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্র সংস্কারের প্রচেষ্টা, যা বারবার হোঁচট খেয়েছে। তারপরও সকলের চেষ্টা আংশিকভাবে হলেও ধারণ করার চেষ্টা করেছি এই সনদে।’

আলী রীয়াজ বলেন, জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আজ শুক্রবার জাতীয় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের কারণে সংসদ এলাকায় এ সময় কোনো প্রকার ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শুক্রবার বিকাল ৪টায় শুরু হবে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। এ আয়োজনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত থাকবেন। বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা ও উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারও সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

