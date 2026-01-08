Ajker Patrika
ইসিতে সমন্বয় সেল চালু, ফোনেও জানানো যাবে অভিযোগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে একটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। ভোটের পরদিন পর্যন্ত এই সমন্বয় সেল চালু থাকবে বলে জানিয়েছে ইসি।

আজ বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের যে কোনো নাগরিক নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম এবং অপপ্রচার সংক্রান্ত অভিযোগ বা তথ্য আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের পাঁচটি নম্বরে জানাতে পারবেন।

ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিকের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমন্বয় সেলে যোগাযোগের নম্বরগুলো হচ্ছে—

০২৫৫০০৭৪৭০, ০২৫৫০০৭৪৭১, ০২৫৫০০৭৪৭২, ০২৫৫০০৭৪৭৪, ০২৫৫০০৭৫০৬।

ইসিনির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
