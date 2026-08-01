Ajker Patrika
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জাতীয়

গ্যাসের দাম বাড়ছে না, জানাল জ্বালানি মন্ত্রণালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ আগস্ট ২০২৬, ২৩: ০১
গ্যাসের দাম বাড়ছে না, জানাল জ্বালানি মন্ত্রণালয়
ফাইল ছবি

গ্যাসের দাম বাড়ানোর উদ্যোগের কথা জানিয়ে কয়েকটি গণমাধ্যমে আসা খবর নাকচ করে দিয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার রাতে মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক জরুরি বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সাগরে ভাসমান একটি এলএনজি টার্মিনাল নষ্ট হওয়ার কারণে সারা দেশে গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে। এরই মধ্যে কয়েকটি গণমাধ্যমে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির উদ্যোগের খবরে জনগণের উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল।

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মন্ত্রণালয়ের বার্তায় বলা হয়, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে সরকারের গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কোনো পরিকল্পনা নেই। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিষয়:

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়গ্যাস
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