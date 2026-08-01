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রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব পেলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩৩
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব পেলেন তারেক রহমান
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। আজ শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

রাজধানীর গুলশানে চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে রাত ৮টায় বৈঠক শুরু হয়ে শেষ হয় রাত সাড়ে ৯টায়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তারেক রহমান। ওই বৈঠকেই দলের চেয়ারম্যানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে জানান বিএনপি মহাসচিব। বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, দেড় ঘণ্টার বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ইস্যুর বাইরে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দলের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তফসিল ঘোষণার পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিশেষ অধিবেশনের প্রয়োজন পড়লে স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনবঙ্গভবনজাতীয় সংসদতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীরাষ্ট্রপতি
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