সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল আমিন উদ্দিনের জামিন আবেদন ফেরত

হত্যাসহ তিন মামলায় সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিনের জামিন আবেদন ফেরত দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি মো. তৌফিক ইনামের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মিনহাজুল হক চৌধুরী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।
মিনহাজুল হক চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জুলাই-আগস্টের ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলা ও সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় দুটি মামলায় আগাম জামিন চেয়েছিলেন। তবে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা কোর্টে মিছিল করে মব তৈরি করায় আমিন উদ্দিন আসেননি। যার কারণে তারা আবেদন ফেরত চেয়েছেন। পরে আদালত আবেদন ফেরত দিয়েছেন।’ অবকাশের পর নিয়মিত বেঞ্চে আবারও জামিন আবেদন করা হবে বলে জানান তিনি।
