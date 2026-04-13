পাঁচ বছরে তিনটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে সরকার: উপদেষ্টা রেহান

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরে সরকার তিনটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে—সর্বজনীন কানেকটিভিটি নিশ্চিতকরণ, ‘ওয়ান সিটিজেন, ওয়ান ডিজিটাল আইডেন্টিটি’ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল ওয়ালেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা।
রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী আয়োজিত ব্রডব্যান্ড এক্সপো-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘টেলিযোগাযোগ খাতে অ্যাকটিভ শেয়ারিং বাস্তবায়নে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ডিজিটাল খাতে যে উদ্দীপনামূলক ট্যাক্সকাঠামো থাকা দরকার, তা নেই। বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এটা জরুরি। তিনি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডিং (আইএসপি) খাতে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করতে সরকার ও বিটিআরসির প্রতি আহ্বান জানান।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির চেয়ারম্যান বলেন, ফিক্সড টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডার (এফটিএসপি) নামটা বদলে আগের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার নামটা বহাল করা হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (এসওএফ) ব্যবহারের পলিসি রিভিউ করা হবে। অ্যাকটিভ শেয়ারিংয়ের বিষয়ে শিগগির ইতিবাচক কিছু করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
প্রসঙ্গত, টেলিযোগাযোগ খাতে অ্যাকটিভ শেয়ারিং বলতে বোঝায় একাধিক মোবাইল অপারেটরদের তাদের সক্রিয় নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি একসঙ্গে ব্যবহার করা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জহিরুল ইসলাম বলেন, আইএসপি লাইসেন্স নবায়ন ও অ্যাকটিভ শেয়ারিং বিষয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
আইএসপিএবি সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম বলেন, আইএসপি খাতে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আইএসপি নেটওয়ার্কের মাত্র ৩০ শতাংশ ব্যবহার করা হয়। বাকিটা অব্যবহৃত থাকে। অ্যাকটিভ শেয়ারিং থাকলে অব্যবহৃত নেটওয়ার্কের পরিমাণ অনেকাংশে কমে আসবে।
দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের হার প্রায় ১৫ শতাংশ উল্লেখ করে আমিনুল হাকিম বলেন, সরকারের সহযোগিতা, নীতিসহায়তা পেলে আগামী পাঁচ বছরে এই হার ৫০ শতাংশ করা সম্ভব। তিনি বলেন, সারা দেশে ‘এক দেশ এক রেট’ বাস্তবায়ন করতে হলে ট্রান্সমিশন রেটও সারা দেশে এক হতে হবে।
সূচনা বক্তব্যে আইএসপিএবির মহাসচিব নাজমুল করিম ভূইঞা লাইসেন্স নবায়নসহ বিরাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলেন এবং খাতসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সরকারের কাছে দাবি জানান।
দেশের ব্রডব্যান্ড খাতের উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছে ‘ব্রডব্যান্ড এক্সপো-২০২৬’।
ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের প্রতিপাদ্য ‘লিংকিং পিপল, লিংকিং ফিউচার’।
এই এক্সপোতে ব্রডব্যান্ড ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কভিত্তিক পণ্য প্রদর্শন করছে। এবারের আয়োজনে রয়েছে ১০টি প্যাভিলিয়ন, ৩৫টি মিনি প্যাভিলিয়ন ও ২০টি স্টল।
এক্সপোর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে ‘এক্সপেরিয়েন্স জোন’, যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত রোবটিকস, আইওটিসহ প্রায় ২৫টি প্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প প্রদর্শিত হচ্ছে। দর্শনার্থীরা এসব উদ্ভাবন সরাসরি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন।
আয়োজকেরা আশা করছেন, ব্রডব্যান্ড এক্সপো-২০২৬ দেশের ইন্টারনেট অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। ১৫ এপ্রিল এক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ব্রডব্যান্ড এক্সপো প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে।
