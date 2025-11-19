Ajker Patrika
‘দুর্নীতি’ অনুসন্ধানে ইস্টার্ন ব্যাংক চেয়ারম্যান শওকত আলীর নথি তলব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
আর্থিক অনিয়ম ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সম্পদের নথি তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত ১৬ নভেম্বর সম্পদসংক্রান্ত তথ্য চেয়ে নোটিশ পাঠানো হয়।

আজ বুধবার (১৯ অক্টোবর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন তলবি নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের নোটিশে তাদের নামে ব্যাংক হিসাব, লেনদেন বিবরণী, জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন, পাসপোর্টসহ সব নথি এবং ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত ঋণের তথ্য ৭ কর্মদিবসের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে।

শওকত আলী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ৮ হাজার কোটি টাকার লেনদেন, শেল কোম্পানির মাধ্যমে জাহাজ ভাঙার নামে অনিয়ম এবং টাকা পাচারের অভিযোগে তিন সদস্যের অনুসন্ধান টিমও করেছে দুদক।

এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বর দুদকে অভিযোগ জমা পড়ে এবং ৩০ জুন বিএফআইইউ তাদের সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করে।

অভিযোগে বলা হয়, শওকত আলী, তাঁর স্ত্রী-সন্তানের নামে ১৮৭টি ব্যক্তিগত এবং ১৪৬টি প্রতিষ্ঠানগত হিসাবে মোট লেনদেন হয়েছে ৮ হাজার ৪০৭ কোটি টাকারও বেশি।

অভিযোগে আরও বলা হয়, জাহাজ ভাঙার নামে খোলা ১৪১টি এলসির ১১টির পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর প্রমাণ নেই। এসব এলসিতে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের তিনটি শেল কোম্পানির নাম ব্যবহার করা হয়।

শওকত আলীর বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর, দুবাই ও যুক্তরাজ্যে অবৈধ সম্পদ রাখার অভিযোগও রয়েছে। আইনজীবী কামরুল ইসলাম অভিযোগ দিয়ে দ্রুত অনুসন্ধানের দাবি জানান, যাতে ভবিষ্যতে এমন অপরাধে অন্যরা উৎসাহিত না হয়।

বিষয়:

অনিয়মঅর্থ পাচারঅভিযোগদুদকব্যাংক
