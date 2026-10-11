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রিয়াদ রুটের ফ্লাইটের নতুন সূচি জানা যাবে সোমবার দুপুরে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ০৭
রিয়াদ রুটের ফ্লাইটের নতুন সূচি জানা যাবে সোমবার দুপুরে

সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ঢাকা-রিয়াদ-ঢাকা রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের স্থগিত হওয়া দুই ফ্লাইটের পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও নতুন সময়সূচি জানা যাবে আগামীকাল সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুর ১২টায়।

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আজ রোববার (১১ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

রিয়াদগামী ফ্লাইট বন্ধ, ক্ষতির মুখে ঢাকার ২ হাজার ৫৩২ যাত্রীরিয়াদগামী ফ্লাইট বন্ধ, ক্ষতির মুখে ঢাকার ২ হাজার ৫৩২ যাত্রী

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম বন্ধ রাখার সময়সীমা ১১ অক্টোবর রাত ৯টা (ইউটিসি) পর্যন্ত বাড়িয়েছে। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী, এ সময়সীমা ১২ অক্টোবর রাত ৩টা পর্যন্ত।

রিয়াদে বিমানবন্দরে হামলায় ঢাকার তীব্র নিন্দা, হতাহত বাংলাদেশিদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছেরিয়াদে বিমানবন্দরে হামলায় ঢাকার তীব্র নিন্দা, হতাহত বাংলাদেশিদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে

বিমানবন্দরটি পুনরায় চালুর বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় ১১ ও ১২ অক্টোবর ঢাকা-রিয়াদ ও রিয়াদ-ঢাকা রুটের নির্ধারিত বিজি ৩৩৯ ও বিজি ৩৪০ ফ্লাইট দুটি স্থগিত করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

রিয়াদগামী বিমানের ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, বিমানবন্দরে না যাওয়ার পরামর্শরিয়াদগামী বিমানের ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, বিমানবন্দরে না যাওয়ার পরামর্শ

ফ্লাইট দুটির পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও সময়সূচি সম্পর্কে আগামীকাল দুপুর ১২টায় যাত্রীদের অবহিত করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফ্লাইট স্থগিতের কারণে যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

বিষয়:

বিমানবন্দরফ্লাইটবিমানসৌদি আরব
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