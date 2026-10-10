রিয়াদগামী বিমানের ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, বিমানবন্দরে না যাওয়ার পরামর্শ

সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা–রিয়াদ–ঢাকা রুটের বিজি-৩৩৯ ও বিজি-৩৪০ ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
আজ শনিবার এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের অভিমুখে সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে। ফলে বিমানের নির্ধারিত ঢাকা–রিয়াদ–ঢাকা ফ্লাইট দুটিও স্থগিত করতে হয়েছে।
এতে বলা হয়, বিজি-৩৩৯ ও বিজি-৩৪০ ফ্লাইটে যাদের বুকিং রয়েছে, তাদের আপাতত বিমানবন্দরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফ্লাইট দুটির পুনঃতফসিল বা পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আগামীকাল রোববার বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানিয়েছে বিমান।
বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যাত্রীদের পরবর্তী ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীরা তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য বিমানের কল সেন্টারে যোগাযোগ করতে অথবা নিকটস্থ বিমানের বিক্রয় কার্যালয়ে যেতে পারবেন।
ফ্লাইট স্থগিতের কারণে যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের যে ভোগান্তি হচ্ছে, এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। পরিস্থিতির অগ্রগতি অনুযায়ী বিমানের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমেও পরবর্তী তথ্য জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
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