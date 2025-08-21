জুলাই হত্যাকাণ্ড: চানখাঁরপুলের ঘটনায় সাক্ষ্য দিলেন বাবা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন আরও দুজন। এঁরা হলেন আন্দোলনে নিহত রাকিব হাওলাদারের পিতা জাহাঙ্গীর হোসেন ও ভাই রাহাত হাওলাদার। এ নিয়ে এই মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আটজন।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পরে তাঁদের জেরা করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা। এই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।
আন্দোলনে নিহত রাকিব হাওলাদারের পিতা জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, ‘আমার ছেলে ঢাকার চকবাজার থানাধীন নবাব বাগিচায় কাজল প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করত। গত বছরের ৫ আগস্ট বেলা ১টার দিকে আমার ছেলে তার প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে নাজিমুদ্দিন রোডে বোরহানুদ্দীন কলেজের সামনে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।’
তিনি বলেন, ‘পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, এডিসি শাহ-আলম, রমনা জোনের এসি ইমরুল, শাহবাগ থানার ওসি আরশাদ হোসেনের নির্দেশে এবং উপস্থিতিতে কনস্টেবল সুজন, কনস্টেবল ইমাজ ও কনস্টেবল নাসিরুল আমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। আমি ট্রাইবুন্যালের কাছে আমার ছেলের হত্যার বিচার চাই।’
এ ছাড়া আন্দোলনে নিহত রাকিব হাওলাদারের বড় ভাই রাহাত হাওলাদার জবানবন্দি দেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।
এদিকে জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ইনুকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
