সংসদের কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদের কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি
জাতীয় সংসদের কেনাকাটায় বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসেছে সংসদ কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি গণমাধ্যমে ‘সংসদের কেনাকাটায় হরিলুট’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ অধিশাখা-১ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংসদ সচিবালয় জানায়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংসদীয় কেনাকাটা নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তা সংসদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। এরপরই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংসদের হুইপ এ. বি. এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান) আহ্বায়ক করা হয়েছে তদন্ত কমিটির। এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (ময়মনসিংহ-৮), মো. সাইফুল আলম (ঢাকা-১২), হুমাম কাদের চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৬), হাসনাত আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা-৪)।

জ্বালানি সংকট: উপচে পড়ছে সব ডিপো, তবু তেল নিয়ে হাহাকার

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

প্রচণ্ড গরমে হোটেলের এসি কামরা ভাড়া নিলেন নারী

এলাকার খবর
Loading...

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

দুই দিন ভার্চুয়ালি চলবে বিচারকাজ, আইনজীবীদের আপত্তি

দুই দিন ভার্চুয়ালি চলবে বিচারকাজ, আইনজীবীদের আপত্তি

হজ ক্যাম্পে লাগেজ র‍্যাপিং সেবা চালু

হজ ক্যাম্পে লাগেজ র‍্যাপিং সেবা চালু

সংসদের কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

সংসদের কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নোয়াবের বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নোয়াবের বৈঠক