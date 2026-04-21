সংসদের কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

জাতীয় সংসদের কেনাকাটায় বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসেছে সংসদ কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি গণমাধ্যমে ‘সংসদের কেনাকাটায় হরিলুট’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।
আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ অধিশাখা-১ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংসদ সচিবালয় জানায়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংসদীয় কেনাকাটা নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তা সংসদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। এরপরই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সংসদের হুইপ এ. বি. এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান) আহ্বায়ক করা হয়েছে তদন্ত কমিটির। এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (ময়মনসিংহ-৮), মো. সাইফুল আলম (ঢাকা-১২), হুমাম কাদের চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৬), হাসনাত আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা-৪)।
