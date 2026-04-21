Ajker Patrika
জাতীয়

হজ ক্যাম্পে লাগেজ র‍্যাপিং সেবা চালু

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

হজযাত্রীদের যাত্রা আরও নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করতে হজ ক্যাম্পে প্রথমবারের মতো লাগেজ র‍্যাপিং সেবা চালু করেছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) এই তথ্য জানিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, নতুন এই সেবার মাধ্যমে হজযাত্রীরা পেশাদারভাবে তাঁদের লাগেজ র‍্যাপিং করাতে পারবেন, যা ভ্রমণের সময় লাগেজের ক্ষতি, খোলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেবে।

হজ অফিসের পরিচালক মো. লোকমান হোসেন বলেন, এই সেবা চালুর ফলে হজযাত্রীদের লাগেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং যাত্রাপথে নানা ধরনের ঝামেলা কমবে। বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে লাগেজ-সংক্রান্ত ভোগান্তি হ্রাসে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

হজ ক্যাম্প পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ) বলেন, হজযাত্রাকে সহজ, মসৃণ ও নির্বিঘ্ন করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান হজযাত্রীদের সার্বিক সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাঁর নির্দেশনার আলোকে এই নতুন সেবা চালু করা হয়েছে।

ধর্মমন্ত্রী আরও বলেন, লাগেজ র‍্যাপিং সেবা হজযাত্রীদের ভ্রমণকে আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে এবং সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও কার্যকর করে তুলবে।



ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়উত্তরাআশকোনাহজ ক্যাম্পতারেক রহমানহজ
