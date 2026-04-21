পরবর্তী সময়ে কী খাবেন গড নোজ: সংসদে স্পিকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পরবর্তী সময়ে কী খাবেন গড নোজ: সংসদে স্পিকার
সংসদে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় সংসদের অধিবেশনের কক্ষে বসে খাওয়া বা পান করা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। আজ মঙ্গলবার সংসদ অধিবেশনে এক সদস্যকে লক্ষ্য করে তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন।

অধিবেশনে কার্যপ্রণালি বিধির ৭১ অনুযায়ী জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত না হওয়া নোটিশের ওপর সদস্যদের দুই মিনিটের বক্তব্য চলার সময় কক্ষের এক সদস্যকে লক্ষ্য করে স্পিকার বলেন, ‘মাননীয় সদস্য লাস্ট, বাট ওয়ান রো ফোর্থ ফ্রম লেফট স্যুট পরা এখান থেকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না। না না আপনার সামনে, আপনার সামনে, স্যুট স্যুট পরা আপনি কী খাচ্ছেন? চা খাচ্ছেন? ওখানে ইউ হ্যাভ বিন ড্রিংকিং সামথিং। সরি ওষুধ খাচ্ছেন? গরম পানি খাচ্ছেন? আচ্ছা আমি দেখে ভাবলাম তিনি চা খাচ্ছেন। পরবর্তীতে আরও কী খাবেন গড নোজ।’

ওই সদস্য জবাবে জানান, তিনি গরম পানি খাচ্ছিলেন। তবে তাঁর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়নি।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে অধিবেশনের কক্ষে বসে খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে আলাদা করে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। তবে ৩১১ নম্বর বিধিতে বলা আছে, সংসদকক্ষটি অধিবেশন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

নাটোরে রাজশাহীর বাস চলতে না দেওয়ার অভিযোগ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

ইসলামাবাদ পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অগ্রবর্তী দল

সুদানে পাকিস্তানের ১.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি আটকে দিল সৌদি

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন

কুমিল্লায় ‎পরীক্ষাকেন্দ্রে এমপির লাইভ, শিক্ষা বোর্ড তাকিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্তে

পরবর্তী সময়ে কী খাবেন গড নোজ: সংসদে স্পিকার

পরবর্তী সময়ে কী খাবেন গড নোজ: সংসদে স্পিকার

দুই দিন ভার্চুয়ালি চলবে বিচারকাজ, আইনজীবীদের আপত্তি