আড়াই মাসে গ্রেপ্তার ১ লাখ ১৬ হাজার ৭২৫, উদ্ধার ২৪৩ আগ্নেয়াস্ত্র

গত আড়াই মাসে দেশজুড়ে পরিচালিত বিশেষ অভিযান ও অন্যান্য মামলায় মোট ১ লাখ ১৬ হাজার ৭২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সময়ে উদ্ধার করা হয়েছে ২৪৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২ হাজার ৩১৩ রাউন্ড গুলি ও কার্তুজ, ৫০৩টি দেশীয় অস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য।
আজ সোমবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১ মে থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে ৩২ হাজার ৯০৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য মামলা ও অভিযানে আরও ৮৩ হাজার ৮১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সব মিলিয়ে এ সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার ৭২৫ জন।
অভিযানে উদ্ধার করা ২৪৩টি আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৭৬টি পিস্তল, ৫০টি বন্দুক, ৩৩টি এলজি, ৩০টি শুটারগান, ১৮টি রিভলভার, ১৫টি পাইপগান, ১২টি এয়ারগান, ৪টি শটগান, ২টি রাইফেল, ২টি এসএমজি এবং একটি পেনগান। এ ছাড়া ৮৮টি ম্যাগাজিন, ৪৩টি ককটেল, ২ কেজি গানপাউডার, ১৮টি অস্ত্রের যন্ত্রাংশ, ১৭টি অস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম এবং ১০ হাজার ৩০০টি চকলেট বোমা উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, একই সময়ে ৭৬ লাখ ৪০ হাজার ২৭৬ পিস ইয়াবা, ৮ হাজার ২৮৪ পুরিয়া হেরোইন, ৩ হাজার ১৮৬ বোতল ফেনসিডিল, ৬ হাজার ৮৩৫ বোতল বিদেশি মদ, ৩৫৪ বোতল দেশি মদ এবং ৫ হাজার ৩৩৬ পুরিয়া গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।
মাদক উদ্ধারের ঘটনায় সারা দেশে ১৪ হাজার ১৫৭টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ২০ হাজার ৪৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
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