বন্যা পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ-সেবা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু

দেশের চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-সেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ নিয়ন্ত্রণকক্ষ (কন্ট্রোল রুম) চালু করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহসংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতি তদারকি করা হবে।
আজ সোমবার বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয়-২ শাখা থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অফিস আদেশে বলা হয়, রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের ১৪তম তলায় স্থাপিত নিয়ন্ত্রণকক্ষটি সরকারি ছুটিসহ প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চালু থাকবে। তবে জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলে নির্ধারিত সময়ের পরও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর ০২-৪৭১২০৩০৯ এবং মোবাইল নম্বর ০১৭৩৯-০০০২৯৩।
বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ স্বাক্ষরিত আদেশে আরও বলা হয়, নিয়ন্ত্রণকক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা দেখা দিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানির ফোকাল পয়েন্টের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজন হলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বিত হটলাইন ১৬৯৯৯-এর সঙ্গে সার্বিক যোগাযোগ বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী অনিবার্য কারণে নির্ধারিত দিনে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে নিজ দায়িত্বে অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
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